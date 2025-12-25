女駕駛衝撞機車行！約27萬越野車遭殃 偉士牌剛理賠又被撞

藍色轎車衝撞路邊兩輛機車，白色偉士牌剛理賠又遭撞。（圖／民眾提供）

桃園一名女駕駛開車衝撞機車行門口，造成嚴重的連環擦撞事故。這起事故不僅導致肇事車輛的擋風玻璃碎裂，還波及到停放在路邊的多輛機車，包括一輛價值約27萬元的紅色越野車和一輛價值在12至20萬元之間的義大利品牌偉士牌。機車行表示，那輛偉士牌才剛完成車險理賠，如今卻再度遭到撞擊。同一天，台北文山隧道前也發生了一起涉及9輛車的連環追撞事故，造成交通阻塞。

事故發生時，一輛藍色轎車朝著斜的方向行駛，沒有任何閃避動作，直接衝向機車行門口停放的機車。撞擊力道使一輛紅色越野車被撞飛並向一旁倒下，接著又撞倒一輛白色偉士牌才停下來。巨大的撞擊聲響驚動了店家，他們立即出來查看，發現門口一片混亂。肇事轎車的右側擋風玻璃已經破碎成蜘蛛網狀，而送來維修的機車也都被撞出了痕跡。

根據了解，這名47歲的詹姓女駕駛沿著桃園新中北路往中原大學方向行駛時，突然擦撞到路邊停放的2輛機車。中壢交通中隊小隊長謝光杰表示，經測試詹女酒測值為零，詳細的肇事原因仍在釐清中。

同日在台北信義文山隧道前，也發生了嚴重的連環追撞事故。事故導致車輛行駛緩慢，因為前方的一個車道已經發生了車禍。經過的駕駛往前行駛時，可以看到多輛轎車擠成一團。這起事故發生在24日接近中午時分，文山隧道發生了四件車禍。最初是兩輛車追撞車尾，後方第三輛車緊急煞車時，卻被沒有保持安全距離的車輛撞上，造成第二件三車追撞事故。不幸的是，事故並未就此結束，後方還有四輛車因煞車不及而加入追撞，最終導致總共9輛車受損。

信義文山隧道前發生四起車禍，總共九車受損。（圖／TVBS）

這兩起事故提醒大家，駕駛時一旦分心，很容易釀成大禍。車輛行駛時應保持適當的安全距離，並時刻專注於道路情況，以避免類似的連環追撞事故發生。

