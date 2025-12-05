女駕駛貪快闖紅燈 撞倒女騎士釀1傷

【記者張沛森／桃園報導】桃園區大興西路路段日前發生一名女駕駛疑因一時貪快闖紅燈，撞倒由待轉區直行的女騎士，導致女騎士身體多處擦傷送醫，警方除依法開單告發外，也呼籲汽機車駕駛人行經路口，應遵循號誌指示並減速禮讓，以共同維護交通安全。

桃園警分局表示，黃姓女子本月3日11時5分許駕駛小客車沿桃園區大興西路二段往中正路方向行駛，因一時貪快闖紅燈，撞倒由待轉區綠燈直行的李姓機車女騎士，導致李女身體多處擦傷。

警方獲報立即趕抵現場協助傷者送醫，經實施酒測雙方均無飲酒。自小客違規闖越紅燈，違反交通管理處罰條例第53條規定，已依法告發。警方也呼籲汽機車駕駛人行經路口，應遵循號誌指示並減速禮讓，以共同維護交通安全。

車禍現場。桃園警分局提供

