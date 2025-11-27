女駕駛超商購物「車內藏歹徒」 假裝持槍嚇壞她！4小時落網

南投草屯驚傳離奇搶車案！一名女駕駛在超商前停車疏忽未熄火也未鎖門，讓歹徒有機可趁潛入車內。女駕駛返回車上竟渾然未覺，直到嫌犯突然現身假裝持槍搶劫，她才機警逃離尋求協助。警方接獲報案後迅速展開追查，在4小時內於農場貨櫃工寮附近逮捕嫌犯，令人不禁感嘆：「停個車也不能大意啊！」

南投女駕駛停車超市購物「忘熄火」歹徒闖入竟藏後座伺機而動。(圖／TVBS)

南投草屯發生一起離奇的搶車事件，一名女駕駛在超商前停車時因疏忽未熄火也未鎖門，讓歹徒有機可趁潛入車內。當女駕駛返回車上時，藏匿在後座的歹徒假裝持槍進行搶劫，被害人機警地在廟前停車求助，雖然車輛與財物遭竊，但警方迅速行動，在4小時內就在農場貨櫃工寮附近將嫌犯逮捕歸案。此案例提醒大家停車時務必確實熄火上鎖，以防歹徒趁虛而入。

女駕駛返回車上時完全沒發現車內多了一個人，便直接開車離去。(圖／TVBS)

監視器畫面顯示，一輛白色轎車逆向停在超商前，女駕駛下車時既沒有熄火也沒有鎖車門，便直接進入超商購物。就在這短暫的空檔，一名男子迅速開門鑽入車內，躲在後座。令人意外的是，女駕駛返回車上時完全沒發現車內多了一個人，便直接開車離去。

女駕駛機警地在一座廟宇前緊急停車，立即下車逃離並尋求協助。(圖／TVBS)

女駕駛隨後前往加油站加油，依然沒有察覺車上藏有歹徒。就在這時，躲在後座的嫌犯突然現身，隔著口袋假裝持有槍枝威脅女駕駛。面對突如其來的危險，女駕駛機警地在一座廟宇前緊急停車，立即下車逃離並尋求協助。嫌犯則趁機開走車輛，連同車內的包包和4000多元現金一併搶走。

當警方趕到現場時，嫌犯企圖翻牆逃跑但未能得逞。(圖／TVBS)

警方獲報後立即展開追查行動，很快就鎖定了嫌犯的行蹤。嫌犯躲藏在一處農場的貨櫃工寮，當警方趕到現場時，嫌犯企圖翻牆逃跑但未能得逞。警方當場將其制伏，並在其身上搜出車鑰匙。

嫌犯辯稱鑰匙是自己的，但警方隨即在附近發現被害人的車輛。(圖／TVBS)

面對警方質疑，嫌犯辯稱鑰匙是自己的，但警方隨即在附近發現被害人的車輛，並用搜出的鑰匙成功啟動，證實就是被害車輛的鑰匙。值得一提的是，當嫌犯被逮捕時，其身上已爬滿螞蟻，狼狽不堪。這起搶案發生在南投草屯的19日，從女駕駛停車疏忽到嫌犯被逮捕，整個過程僅歷時4小時。此案例凸顯了停車安全的重要性，提醒民眾停車時務必熄火上鎖，以免給歹徒可乘之機。

