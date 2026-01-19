女駕駛逆向撞AMG-GT…噴156萬！「修車231天」代步費91萬 法官准了

記者羅欣怡／基隆報導

賓士AMG-GT跑車遭撞，駕駛人求償156萬，其中91萬是修車期間的「代步費」。(翻攝google map)

杭姓駕駛前年開車行經新北市金山區台2甲線時，越過雙黃線撞擊對向一輛王男駕駛的AMG-GT跑車，造成車身嚴重損毀。王男事後求償，提出231天租車代步費用共91萬、車輛價值減損60萬，加上醫藥費、精神撫慰金，要杭女賠償156萬元，基隆地院審理後認為要求有理，判准。可上訴。

判決書指出，車禍事故發生在2024年10月23日下午，杭女駕駛休旅車行經新北市金山區台2甲線8公里處，疑似操作失當跨越雙黃線，直接撞擊駕駛座車輪處，導致王男的GT跑車左前大樑支架、水箱架及車體多處受損，王男左腳也受傷。

廣告 廣告

王男主張，鑑價師雜誌社PricePro鑑價第三方事故折損鑑價報告為證，雖然車子已開了8年9個月，事故發生前仍有300萬元的價值，但被撞修復後掉價60萬元；加上修車期間租賃與賓士同級的車代步，每天租車代步費3980元，累計修了231天，代步租車費共91萬餘元，加上醫療費用、鑑定費與精神慰撫金合計請求156萬餘元。

杭女則認為，王男並不是以出租賓士車為業，不能主張修車期間租賓士同級車款代步，再加上也沒提出單據，求償91萬元的代步租車費沒道理。

法官審酌，王男的車損確實因杭女疏失造成，王男在車輛修車期間，受有「無法使用車輛」的損失，王縱未實際支出租金，仍屬本應支出而未支出的車輛租金。

法官也指出，王男的賓士車市價較高，還兼具安全性與舒適度，因此應以賓士車同級車款的租金計算，才能填補王男修車期間無法使用所生的損失，其餘求償也都在合理範圍，判杭女須賠償156萬餘元。可上訴。

更多三立新聞網報導

外送費456元！「西門町滷味送桃園」外送員擺拍已送達「全進肚」下場慘

直擊極樂包廂！警臥底玩骰…5越南妹「輸了脫光」從上摸到下 下場慘了

抽到「軍魂部隊」！二兵收假「逃兵30天」變通緝犯 法官加判4個月

生命鬥士慘了！「掛點滴開保時捷」跑山 ：體力來自輸液 竹警要出手了

