女駕駛開車撞護欄墜6層樓橋底 左手脫臼自行脫困

苗栗縣台13線頭屋鄉老田寮溪橋，15日下午4點多發生一起驚險車禍。（圖／東森新聞）





苗栗縣台13線頭屋鄉老田寮溪橋，15日下午4點多發生一起驚險車禍。一輛自小客車不明原因自撞橋邊護欄後，整台車翻落約5至6層樓高的河床，事故場面相當驚人。所幸駕駛為48歲李姓女子，仍能自行脫困，隨後由搜救人員以吊掛方式送醫治療。

事故發生後，消防人員趕抵現場，發現車輛翻覆於河床，且為駕駛座一側著地，導致李女左手臂脫臼。儘管受到驚嚇，李女仍能自行從後車窗爬出等待救援。

苗栗縣消防局隨即出動頭屋分隊及特搜分隊等3車7人到場搶救，評估李女意識清楚且可行動後，採取吊掛方式，將她從橋下河床安全送回路面，再由救護車送醫治療。

苗栗分局頭屋分駐所所長吳承潔表示，李姓女子因不明原因自撞後翻覆墜橋，所幸事故未波及其他用路人。初步調查顯示，李女並無酒駕情形，是否因一時恍神釀禍，仍有待警方進一步釐清事故原因。

警方與消防人員後續也將協助拖吊車輛，並持續調查相關肇事責任與事故細節。

