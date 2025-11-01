女駕駛開BMW轉彎闖禍！婦騎機車「停等紅燈」慘遭撞倒OHCA…送醫未脫險

記者陳弘逸／新北報導

新北市淡水區昨晚（23日）發生嚴重車禍，造成3人受傷，其中一人命危。（圖／翻攝畫面）

新北市淡水區昨晚（23日）發生嚴重車禍，一名年輕女子駕駛白色BMW轎車，要左轉時，撞上對向車輛，又失控波及停等紅燈的女騎士，再自撞一旁石牆，導致車頭嚴重毀損。事故導致女騎士當場沒了呼吸心跳，命危送醫，未脫險；肇事女駕駛、遭追撞的男駕駛都輕傷，兩人都無酒駕，詳細事故原因待查。

對向直行33歲張姓男駕駛的黑色轎車遭撞爛。（圖／翻攝畫面）

事故發生在昨天（1日）晚上10時51分，23歲黃姓女子駕駛白色BMW轎車，行經淡水區文化路，要左轉建設街路口時，跟對向直行33歲張姓男駕駛的黑色轎車發生碰撞。

23歲黃姓女子駕駛白色BMW轎車，要左轉時肇事，又失控撞車。（圖／翻攝畫面）

隨後，黃女的車輛失控追撞，在建設街停等紅燈的67歲吳姓女機車騎士，車再撞上一旁石牆，導致車頭嚴重毀損。

事故造成，騎機車的吳姓婦女當場沒了呼吸心跳，緊急送淡水馬偕醫院急救；至於遭追撞的張男、肇事的黃女，輕微擦挫傷，都無酒駕情形，詳細事故原因，仍待釐清。

