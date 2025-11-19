女駕駛「長裙掩護」路邊炸屎留一坨！ 監視器全拍下網驚呆

女駕駛「長裙掩護」路邊炸屎留一坨。（圖／翻攝自臉書社團／我是頭份人）

一名網友在臉書社團、社群平台上分享，一位女駕駛竟趁沒人發現時，直接在車門旁蹲下就地大便，事後也未做清理就離開，因此原PO特別貼出影片尋人。影片曝光後，隨即引發網友熱議，紛紛直喊：「要吐了！」

一名網友近日在臉書社團「苗栗大小事」、社群平台Threads上，PO出一段驚人的監視器畫面，可見17日下午有一名開著休旅車、穿著長裙的女駕駛停靠在路邊後，下車走到副駕駛座旁東張西望，接著打開車門作掩飾；趁附近人來人往的人都走遠後，直接蹲下在路邊大便；她上完後，深怕自己踩到，立即起立打開後車門擦拭鞋子。

廣告 廣告

原PO見狀嚇得直呼：「本人要最高敬意，敬佩妳的勇氣，可以在車來車往的路上，蹲下用裙子作掩護隨地大便，屎在滾我能理解，但是你也該善後吧。」

原PO直言，寵物狗在外解放，主人也都會清理，但她身為屎的主人怎麼能一走了之，「附近有很多公用廁所可以使用，多走幾步路很難嗎？請問網上大大，我該如何請她回來清理呢？」

影片曝光後，掀起大票網友熱議，紛紛留言喊「我真的太佩服了，不怕沾到裙子就算了！屁股沒擦乾淨身上要帶著一股屎味」、「在那裡看東看西的時間也可以找到廁所了吧」、「我真以為是寵物，我眼界開了」、「她其實可以去超商借廁所或是買塑膠袋在車上解決就好了，隔壁麻古也一定有廁所啊，這樣搞全世界都看到了」、「為什麼沒有擦屁屁」、「她有那個時間東張西望，為什麼不去找超商或加油站」、「天啊，好奇心殺死一隻貓，我居然看完了」、「不用脫內褲，也不用擦屁屁，確定是人類嗎」。

事實上，若在道路或其他公共場所隨地便溺，經確認當事人違反廢棄物清理法第二十七條第七款，環保局可開罰1200元至6000元不等的罰款。

女駕駛「長裙掩護」路邊炸屎留一坨。（圖／翻攝自臉書社團／我是頭份人）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

無罪之後1／補教名師挨告性侵二度判無罪！ 被害女學生嘆：一定要成績下滑嗎？

花5千買靠窗座位 上飛機見「這景象」傻眼了！乘客集體告2大航空

噁男持刀闖住家！20多歲女遭硬上 經歷「恐怖17小時」精神崩潰