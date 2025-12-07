女駕駛「1違規」狂噴6千 討拍被嗆：手會抖就對了

生活中心／王靖慈報導

桃園一位女網友表示日前收到一張「未禮讓行人」的罰單，本以為是小額罰款，沒想到打開信封，竟是最高額的6000元，當場讓她嚇得手都在抖。隨後貼文一出，女網友卻沒討拍成功，反被多數網友嗆：「委屈什麼？下次就會知道禮讓行人了吧」。





女網友近日於Dcard稱自己收到6000罰單。（圖／翻攝自Dcard）









女網友放出罰單照。（圖／翻攝自Dcard）





一名女網友昨（6）日在網路論壇《Dcard》上發文，文中表示「未禮讓行人」違規的罰則區間是1200元至6000元，雖然自己確認當時的確有行人在場，但她是第一次違規，一年內完全沒有任何紀錄，執法單位卻直接罰她最高金額，讓她難以接受。還強調罰單上明明是11月15日被開的，但她直到11月24日才收到。由於她的行車紀錄器只能保留7天的影像，等到她拿到罰單時，所有相關紀錄早已被自動覆蓋清除。這導致原PO陷入「有委屈沒地方講」的困境，只剩下一張6000的罰單要她吞下。她也在文中無奈表示：「這幾天真的很煩，也很難過，的確那邊是有行人，但有必要第一次開就開最高嗎？」，因此原PO無助向網友求助，究竟這情況應該選擇申訴、還是乾脆認命繳掉？而她也想知道是否有過來人成功申訴檢舉案件，希望能獲得一些方向。

許多網友表示汽車違規本來金額就是比較大。（圖／翻攝自Dcard）





文章一出後，沒想到許多網友都直白的說：「就是要罰這麼重你下次在斑馬線看到行人才會停啊，不然哪有嚇阻力！如果一次6000跟5次1200感覺就有差了」、「委屈什麼？下次就會知道禮讓行人了吧！」、「汽車就6000，沒辦法證明你有停車就不用浪費時間了」、「拿到手會抖就對了，看下次經過無號誌斑馬線還會不會無視行人」、「發上來丟臉的嗎」、「有錢開車沒錢繳罰單哦」，甚至有人鼓勵政府多罰，並無奈表示：「有去過國外都知道台灣駕駛有多兇...」、「住國外久了過馬路都悠悠哉哉，回台灣過馬路都感覺要被撞死」。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

