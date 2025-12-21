女騎士停等紅燈遭噴灑不明液體 警獲報迅速逮人

南部中心／洪明生、陳芷萍 屏東報導

屏東潮州鎮有女騎士在停等紅燈時，突然被後面的男騎士，用針筒噴灑不明液體，回家之後才發現衣服怎麼濕濕的，還好女騎士有後方行車紀錄器，拍下整個過程，警方也火速逮捕嫌犯，供稱針筒裏裝的是熄煙蒂的廢水，因為工作壓力大，才會隨機亂噴。





女騎士停等紅燈遭噴灑不明液體 警迅速逮人竟是「這液體」

男騎士用針筒朝前方女騎士噴灑不明液體，過程全都錄。（圖／民視新聞）

行車紀錄器拍到，一名男騎士騎在馬路上，突然間舉起左手，拿出一個東西往前面噴灑，畫面中還看得出來有液體狀的東西噴出來，而被他噴的對象，是一名正在停紅燈的女騎士，女騎士當下沒查覺，回家之後才發現怎麼衣服濕濕，趕緊報警。民眾：「感覺怪怪的，如果是我一個人我不敢攔他，人多一點我就叫他們先攔住，我可以說那個人是怎樣怎樣。」民眾：「我這裏晚上不敢出來，因為這裏有很多壞人啊，我不敢來。」

女騎士停等紅燈遭噴灑不明液體 警迅速逮人竟是「這液體」

警方也火速逮捕嫌犯，供稱針筒裏裝的是熄煙蒂的廢水，因為工作壓力大，才會隨機亂噴。（圖／民視新聞）

這個地點就在屏東縣潮州鎮榮祥路和民治路口，男騎士光天化日之下朝不認識的路人下手，仔細看他手中拿的噴灑物品疑似是餵食用的針筒，還好女騎士有後方行車紀錄器拍到整個過程。由於北捷才剛發生隨機殺人事件，警方相當重視，調閱路口監視器，以車追人，火速將人逮捕到案。屏東分局偵查隊長張豊鵬：「本分局立即組成專案小組進行調查，迅速將該吳姓男子查緝到案，經查潑灑液體為一般廢水，非有害物質。」嫌犯供稱，針筒裏頭裝的是用來熄滅煙蒂的水，因為工作壓力大，所以才會隨機找人亂噴。雖然無實質傷害性，但這樣怪異的行為已經造成民眾恐慌，警方對嫌犯予以嚴厲告誡，並依社維法送辦。













《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

