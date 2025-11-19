女騎士停紅燈遇死劫！白車追撞「催油門輾頭」奪命…肇逃惡男抓到了

記者吳泊萱／彰化報導

彰化員林市昨日（18日）下午發生離譜肇逃車禍，一名64歲高姓婦人騎機車停等紅燈時，遭一輛白色轎車從後方追撞，但肇事駕駛沒停車，反而加速輾過高婦後肇逃，最終婦人傷重不治。事後警方調閱車籍資料循線追查，終於在今日（19日）逮捕肇事駕駛，稍早前已將人帶返警所，詳細肇事原因仍有待調查釐清。

彰化員林發生驚悚車禍，女騎士等紅燈遭轎車追撞輾斃。（圖／翻攝員林人大小事臉書）

回顧車禍發生經過，18日下午1時許，64歲高姓婦人騎機車外出上班，行經新義街、員鹿路路口停等紅燈時，遭白色轎車從後方追撞，婦人摔倒在地，但白車駕駛沒停車，反而催油門輾過婦人後肇逃。警消到場時，高婦已無生命跡象，經送醫搶救宣告不治。

案發後，警方調閱車籍資料找到車主，車主表示將轎車借給一名男性友人使用，經調閱監視器追查，發現男子肇事後將白車棄置於山間小路。警方循線追捕，終於在今日（19日）逮捕肇逃男子，目前已將人帶返警所調查，詳細肇事原因仍有待調查釐清。

