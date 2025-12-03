台中烏日發生一起致命車禍，一名60歲陳姓女騎士與聯結車在同時綠燈起步右轉時，因駕駛未注意到已騎至車頭右前方的女騎士，導致她連人帶車被捲入車底，當場身亡。事故發生在烏日環中路，中午11點多時分。附近吊車業者見狀立即提供協助，出動120頓吊車將聯結車抬起，讓救援人員能將死者移出。警方已依過失致死罪嫌將肇事駕駛移送台中地檢署偵辦。

女騎士右轉遭大車吞噬！烏日路口「死亡瞬間」全曝光 業者緊急出動吊車救援。

這起悲劇發生在台中烏日環中路上，當時60歲陳姓女騎士與聯結車均在環中路七段外側車道停等紅燈。當燈號轉為綠燈時，兩車同時起步準備右轉，聯結車駕駛未注意到已騎至車頭右前方的陳姓女騎士，造成她連人帶車被捲入車底。事故發生時，附近民眾表示，他們看到女騎士已被輾壓，事發過程中沒有聽到任何聲音。

綠燈起步同右轉 女騎士慘遭聯結車輾斃。(圖／TVBS)

警消獲報後迅速趕到現場，並在周圍圍起封鎖線。一旁的吊車業者見狀二話不說，立即借出大型吊車協助救援。為確保救護過程的安全，業者出動了能承受聯結車重量的120頓吊車，將車體抬起，讓警消人員順利將死者移出。吊車業者表示，這是他們應盡的義務和社會責任，尤其考慮到禮儀社人員需要在車下作業，必須確保不會造成二次傷害。

為確保救護過程的安全，業者出動了能承受聯結車重量的120頓吊車，將車體抬起。(圖／TVBS)

烏日交通分隊長劉于豪說明，綠燈時雙方同時起步右轉，吳姓聯結車駕駛與前方同向轉彎的陳姓女騎士發生碰撞。警方依過失致死罪嫌，將吳姓駕駛移送台中地方檢察署偵辦。事故發生後，死者家屬趕到現場，悲痛萬分，跪在路邊不斷痛哭。

警方依過失致死罪嫌，將吳姓駕駛移送台中地方檢察署偵辦。(圖／TVBS)

這起因駕駛起步疏忽，將騎士逼進車底而釀成的奪命意外，也讓警方再度提醒大家，大車轉彎死角多，一秒沒看到，就可能造成一條人命的損失。

