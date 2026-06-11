女騎士撞倒停放機車「留紙條與現金」道歉 被害車主傻眼！警仍依肇逃偵辦

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【記者曾佳俊／台北報導】台北市大安區敦化南路二段63巷昨(10)日下午發生一起機車碰撞事故，一名女機車騎士疑似準備停入路邊停車格時，因未注意前方狀況，不慎撞上停放於機車格內的另一輛機車，導致該車倒地受損。離奇的是，受損車主事後發現置物箱內竟留有一張道歉紙條及新台幣3000元現金。不過警方指出，肇事者未依規定報警處理即離開現場，仍屬肇事後未依規定處置，已依A3肇事逃逸案件受理調查。

警方表示，事故發生於10日下午5時13分許，地點位於敦化南路二段63巷14號前。初步調查，A車普通重型機車由西往東行駛，疑似欲停入路旁停車格時，因操作不慎且未注意車前狀況，車頭撞擊停放於機車格內的B車機車車尾，造成該車倒地，車身多處擦損。

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B車車主王姓男子（22歲）事後查看車輛時，除發現車身受損外，還在前置物箱內發現一張疑似肇事者留下的道歉紙條及3000元現金，內容寫著：「您好，不好意思，我移車的時候擦到你車牌，這是賠償，不好意思」，但未有署名與聯繫電話，希望藉此表達歉意並補償損失。

不過，警方指出，依《道路交通管理處罰條例》第62條第1項規定，駕駛人發生交通事故即使無人受傷，仍須留在現場並依規定報警或採取適當處置。若逕自離開現場，可處新台幣1000元以上3000元以下罰鍰。

大安分局表示，本案已依交通事故肇事逃逸案件受理，警方同步調閱周邊監視器及相關影像，已掌握涉案車輛資訊，後續將通知車主到案說明，釐清事故經過及相關責任。

警方也提醒，駕駛人停車或移車時應隨時注意周遭狀況，若不慎發生交通事故，應立即撥打110報案或通知警方到場處理，切勿以留下紙條或賠償金方式自行離去，以免觸法受罰。

王姓男子機車多處受損，警方調閱周邊監視器及相關影像，已掌握涉案車輛資訊，後續將通知車主到案說明。翻攝畫面

女騎士(圖左)停車時撞倒停車內另一輛機車(圖右)，造成受損，卻留下道歉字條與現金就離開現場。翻攝畫面

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