女騎士撞倒路邊機車 留道歉紙條+3000元現金

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社會中心／黃國誠 黃啓豪 台北報導

撞倒路邊機車，雖然留了三千元、才離開，還是涉及肇逃！台北市敦化南路巷子裡，一名女騎士停車過程，不慎撞倒一旁摩托車，導致對方機車側殼、後輪上蓋受損，車牌嚴重變形，初估修車費三千五起跳，肇事騎士留下道歉紙條，外加三千元現金，但這已經違反道交處罰條例，警方將通知到案。

女騎士準備路邊停車，哪知道準備右切當下，似乎沒抓準距離，直接撞倒一旁機車，立刻匆忙下車把車扶正，一旁路人見狀還來幫忙，只是機車側殼出現擦痕，後輪上蓋直接裂開，外加車牌嚴重扭曲變形，出現不少車損，女騎士人沒留下，倒是留了現金跟道歉紙條。

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撞到車對方車主不在現場 一定要報警！離開算肇逃

騎士疑似想路邊停車 卻不慎撞倒一旁摩托車（圖／民視新聞）

黃色便條紙上寫下，不好意思移車的時候，擦到你車牌，這是賠償，不好意思，外加三千元現金，來向車主表達歉意，這讓車主傻眼，質疑對方涉嫌肇逃。民視記者黃國誠表示「民眾來到這個機車停放區，準備停放機車，卻不慎撞倒一旁的摩托車，導致對方車輛傷痕累累，或許是良心過意不去，拿了三千元，放在對方的摩托車上隨即走人。」

撞到車對方車主不在現場 一定要報警！離開算肇逃

摩托車車牌嚴重扭曲變形 後輪上蓋疑似有裂開情形車損恐超過三千五百元（圖／民視新聞）

事發地點就在台北市敦化南路巷子裡，不少機車緊鄰停放，女騎士疑似打算停車過程，撞倒對方機車，留下三千元現金和紙條，放在對方置物箱裡，而根據車輛受損情況推估，修車費恐怕超過三千五百元，只女騎士事發第一時間沒報警，依舊有肇逃責任。非本案律師李育昇表示「本案事故沒有造成人員受傷，只有財物的損失，肇事者雖有留下現金跟道歉字條，但仍然沒有完成法定處置義務，將構成道交條例的肇事逃逸。」根據道交處罰條例，肇事無人受傷，未依規定處置，得吃上一張最高三千元罰單，警方目前已經受理報案，將循線通知女騎士到案說明。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

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