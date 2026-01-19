女騎士疑貪快「鬼切左轉」 24歲軍人遭撞亡

高雄市 / 綜合報導

高雄燕巢區，中西路與中西路10巷口，12日晚上8點發生死亡車禍，一名女騎士疑似貪快，想說住家就在眼前巷口，結果違規左轉，後方24歲男騎士閃避不及，直接撞上噴飛傷重不治，根據了解，男騎士是名軍人，當天晚上正要回燕巢營區，軍方遲遲等不到人，才知道出事了，親友徵求監視器和行車紀錄器，希望可以還原真相。

晚上8點多路口發生車禍，電動二輪車突然違規左轉，後方同行騎士撞上，騎士噴飛數公尺遠傷重不治，車禍現場零件散落滿地都是，凌亂不堪，意外發生在12日晚上8點多，高雄燕巢區，中西路與中西路10巷口，這邊屬於無號誌路口，當時一名34歲女子，騎電動二輪車，心想家就在眼前巷口結果貪快違規左轉，後方直行的24歲林姓騎士，閃避不及撞上噴飛傷重不治，目擊民眾說：「就碰一聲，我們就出去看，我們一開始沒有發現那位男生，是先看到女生躺在地板，(後來看到男生)，都躺在那邊，(不會動？)，不會動，聽說他是阿兵哥。」

根據了解林姓騎士，是在附近燕巢營區受訓，當天晚上正要回營區，軍方遲遲等不到人，才知出事了，親友徵求監視器行車記錄器，還原真相，高雄岡山分局燕巢所所長孫偉鈞說：「員警對雙方實施酒測，及抽血檢驗，結果均為0，現場已完成測繪，採證，並調閱監視器，詳細肇因將由交通大隊，分析鑑定，並報請檢察官依法相驗。」附近居民說，大家車速也都騎很快，但這次女騎士搶快，違規左轉想直接回家，卻害其他騎士撞上，年僅24歲人生劃下句點，家人實在很難接受。

