女騎士疑閃違停撞直行貨車 右腿當場遭輾斷

新北市 / 綜合報導

16日早上10點多，新北市中和區景平路發生一起嚴重車禍，1名女騎士疑似為了閃避違停車輛，撞上一旁直行貨車，右大腿當場被車輪輾斷，送醫治療沒有生命危險。據了解，肇事車輛違停，是為了等著進廠保養，沒想到才臨停黃線上3分鐘就出事，警方也將將依法舉發。

騎士行經路口，見黑色小客車停在前方，往左邊偏移想要閃避，但沒注意到後方直行的大貨車駛近，撞了上去，後方騎士見狀嚇壞了傻在原地，而大貨車駕駛察覺異狀也緊急煞車，附近店家說：「有聽到撞擊聲，滿大聲的，其實就是很不尋常的聲音啦。」

記者羅立安說：「曾姓女子當時到菜市場買完菜準備要回家，沒想到行經景平路時為了閃避車輛，而直接撞上一旁的大貨車。」事發在16日早上10點，新北市中和區景平路上，黑色小客車要到一旁的車廠保養，提前抵達便將車違規臨停路邊，沒想到曾姓女子為了閃避往外偏，撞上貨車右大腿當場遭輾，因為保養廠外就是人行道，裡面也滿滿都是車，根本沒地方停。

當事修車廠說：「我是本來就都跟他們說，你要保養就直接，我裡面有位置你就直接開進來，不要每次都停那邊(黃線)，我們一聽到聲音，其實我們的師傅也馬上就跟車主說，車主馬上衝出去，看有沒有發生什麼狀況需要幫忙的。」

中和分局交通分隊副分隊長王俊智說：「傷者意識清楚，目前已送醫治療，詳細肇事原因將待騎士完成治療後再行確認。」警方表示黃線違規停車部分，將會依法舉發，而駕駛便宜行事這短短3分鐘，卻害了一名無辜騎士。

