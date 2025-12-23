女騎士瞬間被捲車底 埔心路口女騎士捲車底

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】驚悚瞬間！彰化縣埔心鄉昨（22）日下午，發生一起驚悚交通事故，一輛小貨車在路口迴轉時，與直行機車發生碰撞，導致女騎士當場被捲入車底，情況危急，經民眾緊急將她救出，女騎士左手腕脫臼、上排門牙斷裂，所幸意識清楚，車禍發生的肇事責任歸屬，警方表示仍在蒐證與釐清中，將進一步調查釐清。

一輛小貨車在埔心路口迴轉時撞上機車，女騎士當場被捲入車底，經救援送醫，肇責仍待調查。（民眾提供）

警方初步調查，當時王姓男子駕駛小貨車，沿新興路由西往東行駛，行經該處十字路口時欲左迴轉，不料與後方直行、由江姓中年女子騎乘的機車發生碰撞。撞擊瞬間力道猛烈，江女連人帶車遭輾過，機車滑行變形，女騎士卡在車底無法脫困，現場交通一度受阻。

彰化縣消防局獲報後，立即派遣埔心分隊出動2輛消防車、2輛救護車及8名消防人員趕赴現場救援，由小隊長林忠本指揮搶救。救援人員到場後，發現江女受困車底，隨即使用頂舉器固定車體，並小心以搬運墊將傷者脫困，整個救援過程緊張萬分。

救護人員檢傷後表示，江女被救出時意識清楚，但身上多處受傷，包括左手腕脫臼、右大腿大面積擦挫傷，且上排門牙斷裂，傷勢不輕。救護人員立即為其配戴頸圈、固定於長背板上，並進行傷口清洗、包紮止血與骨折固定等急救處置，隨後由救護車緊急送往衛生福利部彰化醫院進一步治療；所幸暫無生命危險。

至於小貨車王姓駕駛並未受傷，警方也對雙方進行酒精測試，呼氣酒測值均為0.00mg/L。車損方面，小貨車左前車頭明顯受損，機車車頭及兩側車身嚴重毀損，散落零件遍布路口，顯示撞擊力道相當猛烈。

警方指出，現場進行測繪與採證，並將調閱周邊監視器畫面，釐清當時車輛迴轉與直行的實際狀況，進一步認定肇事責任歸屬。相關事故原因仍有待後續調查結果出爐。

年節將近，警方也再次呼籲用路人，行經路口務必減速慢行，駕駛車輛迴轉、左轉或變換車道時，應提高警覺，確認前後來車與行人狀況後再行動作，切勿貪快搶道，以免一時疏忽釀成憾事。