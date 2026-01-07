女騎士路中撿狗罐罐.遭疑闖燈轎車撞 駕駛趁亂肇逃

屏東縣 / 綜合報導

屏東有名女騎士，騎車過程中發現所載的狗罐罐掉了，於是她就在路口處停下，跑到馬路中央撿拾掉落的狗罐頭，沒想到卻被疑似闖紅燈左轉的轎車直接撞上受傷送醫，但肇事駕駛下車後卻謊稱要載騎士送醫，隨後趁亂開車逃離現場，警方獲報展開追查。

路口處，散落許多罐頭，一名騎士將機車停妥後，小心翼翼走到路中央，彎腰開始撿拾，旁邊行經的車輛，擔心會撞到他，都刻意放慢速度，但這時一輛要左轉的轎車，疑似先闖紅燈急著轉彎，結果一過彎就撞到人，騎士當場被撞飛到人行道上，駕駛緊急踩剎車。

廣告 廣告

記者VS.目擊民眾說：「腳受傷，(喔腳有受傷)，對，後來救護車來就載走了。」附近攤商說：「他沒有注意到紅綠燈，這裡常常，他們有時候也是也有翻車，什麼(車禍)都有。」

事發就在屏東市忠孝路與廣東路口，當時女騎士停下來，是為了要撿掉落路面的狗罐頭，卻遭左轉汽車撞上受傷，沒想到肇事駕駛，沒留在現場處理，反倒開車逃逸。

目擊民眾說：「很危險啊，很多車子啊，也沒有人要讓啊，喔那位(肇事駕駛)都沒下車耶。」屏東分局第五組巡官林延諭說：「肇事駕駛下車偽稱欲載其就醫，隨後竟趁隙駕車逃逸，警方已調閱監視器畫面，掌握車主身分。」

實際開車，用第一視角來看，行人走到A柱前方，就成為駕駛視線盲區，如果沒特別留意前方車況，很容易發生意外，這一回駕駛疑似因為視線死角，撞上撿拾物品的女騎士後，竟然又逃離現場，逃避責任不為自己肇事負責，警方全力追查。

原始連結







更多華視新聞報導

貨車撞破地下道護欄肇逃！ 留滿地碎塊 騎士險摔

雲林貨車違規左轉車禍！ 無照騎士雙載遭撞2死

憾！ 元旦死亡車禍 清潔隊員上班途中遭酒駕車撞亡

