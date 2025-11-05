女騎士闖紅燈遇警查 勸說揭詐騙保住積蓄

女子接到詐團電話心神不寧闖紅燈遭攔查開罰，經員警關心詢問發現是典型的「假檢警」詐騙手法，阻止女子受騙。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市一名女子騎機車闖紅燈遭警方攔查開罰，沒想到反而阻止女子被騙。警方表示，當時因女子接到詐團電話心神不寧而闖紅燈，在警方勸說下，才知是詐騙手法而保住積蓄。

台中市第六警分局表示，日前工業區派出所員警執行巡邏勤務時，發現一名女子騎機車闖紅燈，立即上前盤查，沒想到最後，女子反而慶幸被開罰。

警方指出，當時女子神情恍惚、語氣慌張，連停車時手都在發抖，經員警關心詢問後才得知，她稍早接獲自稱「北檢檢察官」的電話，聲稱其帳戶涉及詐騙案，要求她「親自到地檢署製作筆錄」，並恐嚇若不配合將凍結帳戶。女子因此驚慌不安，一邊騎車一邊思索，結果違規闖紅燈遭警方攔下。

警方聽到女子說明後察覺有異，立即查看女子手機通話紀錄，發現對方正是典型的「假檢警」詐騙手法，於是耐心勸導、逐一說明詐團慣用伎倆，也提醒女子切勿依指示操作或前往任何地點。

經警方勸說後，女子才恍然大悟，驚呼差點就被騙走積蓄，頻頻向員警道謝，還笑著說：「警察攔得好！被罰小錢、救了大錢，這罰單我心甘情願！」