女騎士隨公車右轉慘遭「夾擊」左腳踝骨折 人行道路緣石成「幫兇」

【記者曾佳俊／新北報導】禮讓才安全！新北市一名洪姓司機昨(18)日下午駕駛公車行經新店區北新路二段準備右轉寶強路時，疑似視線死角未注意到同向右側一輛機車，竟將該車狠狠夾在車身與人行道路緣石之間，狼狽的女騎士腳踝卡住當場骨折，成了「人肉三明治」。消防人員獲報趕赴現場，協助傷者脫困並送醫急救，警方調查駕駛與騎士皆無酒駕，車禍發生原因與肇責有待後續調查。

新北市警察局新店分局昨天下午2時許獲報，新店區北新路二段與寶強路口發生一起公車與機車碰撞的交通事故案，有機車騎士受傷受困。

廣告 廣告

經派遣交通分隊員警到場，經查洪男(59歲)駕駛公車沿北新路往北市方向準備右轉寶強路時，疑似視線死角，未注意到同向後方也要右轉寶強路的一輛機車，隨著轉彎角度慢慢縮小，剛好把女騎士夾在公車與人行道路緣石中間，直到碰一聲，洪男趕緊踩煞車，並下車查看。

車禍當下，高姓女騎士(67歲)左腳遭夾擊卡住，腳踝當場骨折，經由消防人員協助脫困後，救護車送往新店耕莘醫院治療，現場2人無酒駕情事，詳細車禍發生原因仍待後續釐清。

女機車騎士被公車與路緣石夾在中間，動彈不得。翻攝畫面

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

張惇涵備詢「10金句超致命」 3藍委被KO反應曝光！

「華航林依晨」要卸貨了 挺9個月巨肚拍絕美孕婦寫真

晶華推出11款年菜外帶套組參戰除夕 贈早鳥折扣與自助餐券吸客

