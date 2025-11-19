女騙行員要領「裝修款」 警揭密：詐團話術

台北市有民眾到銀行要領60萬，說是家裡的裝修款，行員立刻拉起警覺心，通知警方到場。（圖／東森新聞）





台北市有民眾到銀行要領60萬，說是家裡的裝修款，行員立刻拉起警覺心，通知警方到場。警方詢問女子家裡住哪、什麼項目要裝修，不過女子對細節交代不清，警方懷疑她是中了詐騙集團圈套，成功阻止她匯款。

女子來到銀行，說要提領60萬目的是裝修款，但行員跟警方都不信。遭詐騙女子 vs. 員警：「（如果你真的家人在談，一定沒問題），那60萬確實是這樣挪作這個用途。（對啊，因為現在詐騙很多，尤其是裝修這一塊）。」

女子說是家裡裝潢，需要買新家具，不過對於家裡住哪、裝修項目、承辦公司等細節都交代不清，這筆錢肯定不能讓她領。遭詐騙女子 vs. 員警：「你們不讓我領啊。（沒有，我要先確認啊）。」

廣告 廣告

詐騙集團現在要被害人領錢，多半以裝修名義想蒙混行員。好在警方苦口婆心規勸，成功阻止被害人上當。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

新／醉男失控持刀亂揮 兩警閃避攻擊摔傷

知名牡蠣拉麵爆食安爭議！ 客控叉燒肉「沒熟」

2026蔣川連線對戰沈伯洋、蘇巧慧？ 李四川：有想法會報告

