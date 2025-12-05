女高中生上網遇「型男」談妥援交一次3千 旅館房門一打開她就後悔了

高雄吳姓男子性侵女高中生，一審判刑4年半。示意圖

高雄一名女高中生想賺零用錢，上交友軟體認識吳姓男子後，相約以3000元代價性交易。不料女高中生進了旅館房間，才發現吳男「又醜又胖又小」，本人跟型男照片判若兩人，她當場反悔拒絕性交易，卻被吳男硬上得逞且沒付錢。女高中生離開後向友人哭訴遭性侵，最後由母親陪同驗傷報警，吳男一審被依對未成年人強制性交罪判處4年6月徒刑。可上訴。

判決指出，吳男前年12月在網路交友軟體「GOOD NIGHT」認識被害女高中生，聊天過程中已得知女高中生仍在學，未滿18歲，竟仍與她相約到旅館，以3000元代價性交易。

當天晚間8點多，女高中生依約進入旅館房間，吳男躲在門後打開房門，等女高中生進房後才現身。由於吳男外型與他先前在交友軟體上張貼的照片差很多，女高中生頓時反悔，表示不願與吳男進行插入式性行為。

她向警方描述「當時因為他用門遮住身體，所以我沒有看到他的人，等到我進門之後他就將門關上，我轉過身後才看到他的外貌」，「他身高不怎麼高，應該沒有170公分，身材蠻胖的，一般黑短髮，有戴眼鏡，皮膚很差，手指很黑，講國語，我當時看到他之後是覺得有點失望，因為跟他LINE上面用的照片完全不一樣。」

警方查出，女高中生反悔後告訴吳男不願與他性交，但吳男仍把她拉到床上脫衣猥褻，又命令她先到浴室洗澡，趁她不注意時關燈闖入浴室磨蹭，不顧女高中生一再拒絕，又把她推到床上強迫口交後性侵得逞。

法院審理時吳男坦承透過網路交友軟體與被害人相約性交易，但否認強制性交，也喊冤稱他不知道對方未滿18歲，還說因女高中進房後嫌他「又醜又胖，生殖器又小」，反悔了，所以他什麼都沒做。

但法院調查後認為，吳男先前曾要女高中生去買酒，她表示若要求驗證件就不能買，當時吳男應該就知道她未成年，再依據被害人事後驗傷報告及親友證述等事證，認定吳男犯行明確，依加重強制性交罪判他有期徒刑4年6月，性交易部分則判徒刑4月，得易科罰金，可上訴。



