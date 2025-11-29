女高中生假冒黃偉哲放颱風假 法官認不符要件不罰

市長黃偉哲遭冒用發佈颱風假訊息，南市府緊急闢謠並報請警方調查。(資料照片)

記者王勗／台南報導

今年九月間颱風樺加沙過境，李姓女高中生冒名市長並使用黃偉哲做為大頭貼於社群軟體Threads貼文「台南明天放！」訊息，然而非官方帳號立即遭網友戳穿。儘管女高中生事後刪文道歉，仍被依違反社維法送辦。案經簡易庭審理，認閱聽者不足以因該女貼文中不實資訊誤導而達影響公共安寧程度，裁定不罰。

九月廿一日颱風樺加沙過境，許多民眾也關注台南是否放颱風假，李姓女高中生利用個人Threads帳號，冒用市長黃偉哲名義發佈放颱風假訊息，造謠行為引來網友抨擊。警方後續通知發文女高中生到案，該女也在家人陪同下接受警方訊問。女高中生表示，只是因為想放假，覺得好玩才發佈該貼文、單純開玩笑，看到網友回應指稱其行為不當，可能害其他民眾誤信訊息後已立即刪除貼文。

然而除了冒用市長黃偉哲名義照片發文外，也於其他颱風討論貼文中回應「台南放！」等回應，台南市府後續也立即出面澄清假訊息並通報市警局追查，也不乏熱心網友截圖保存假訊息證據。案經新市簡易庭審理，本案高中生雖知發佈訊息為謠言，考量其未成年身分，年輕識淺、智慮未周，事後也在網友提醒後刪除，女高中生警詢提及出於玩笑、希望放颱風假應可採信。

根據網友回應也可以發現貼文當下已有留言指出該貼文內容不實，閱聽者也可透過市府公告、媒體報導等途徑判斷訊息內容是否可信。僅憑女高中生貼文內容，難認閱聽者會因此而受誤導、達影響公共安寧程度，其所為雖欠缺妥當，但根據卷證資料，認該女所為與社維法中相關規定構成要件不合，判處不罰。