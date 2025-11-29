女高中生冒用黃偉哲照「喊放颱風假」！法官裁定不罰

今年9月樺加沙颱風過境期間，一名女高中生假冒台南市長黃偉哲，發文稱「台南明天，放！」散播假訊息，遭警方依法送辦。新市簡易庭審理認為，僅憑該訊息尚難認定閱聽者受到資訊誤導而影響公共安寧，最終裁定不罰。

女高中生假冒黃偉哲發布停班停課訊息。（圖／翻攝自Threads）

該名女高中生在9月21日將Threads帳號大頭照換成黃偉哲的西裝照，發文「台南明天，放！」。貼文發布不到2小時，就吸引1600餘名網友按讚、1300餘則轉發。許多網友在留言區表示差點被騙，紛紛撻伐她的欺騙行徑，也有不少人提醒此舉可能觸法，建議刪除文章。

女高中生發現事態嚴重後，隨即刪除貼文並發文道歉。她表示發布的貼文內容為不實消息，經他人提醒已刪除貼文，請求「能不走法律程序嗎？」她對造成社會大眾困擾感到抱歉，強調「當下只是帶著開玩笑的心態，並無深思熟慮就發了這篇文章，非常抱歉，保證不會再犯，對不起」。

台南市刑事警察大隊科偵隊對此發布新聞稿，表示該名網友發布的放假資訊經查證屬不實內容，並非由市府正式發布，刑事警察大隊已掌握特定對象，將依法偵辦。

女高中生道歉並希望別走法律程序。（圖／翻攝自 Threads ）

新市簡易庭審理時認為，女高中生雖然知道發布的訊息為謠言，但考量其未成年人年輕識淺、智慮未周，且經網友提醒後已將訊息刪除，可採信她所述起因為玩笑及希望放假的心態。

法官指出，網友於留言區指出該則訊息內容不實，可見閱聽者經由權責機關網路公告、新聞媒體報導等途徑，仍得審視、判斷該訊息內容是否真實可信，社會秩序並未因這則假消息而陷入混亂。

法官表示，女高中生的行為雖然不妥，但考量她尚未成年、思慮不周才會出於開玩笑心態發文，加上她的行為與社會秩序維護法相關規定構成要件不符，最終裁定不罰。

