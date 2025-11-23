女高中生吃鍋！被店家懲罰「刷鍋20分鐘」控訴遭欺負 網友反力挺業者

女高中生把鍋子乾燒到焦黑，還冒出黑煙。圖／翻攝畫面

日前桃園有兩名女高中生到一間火鍋店用餐，吃完之後讓鍋子持續加熱，直到鍋子被燒乾，底部一片焦黑。店家發現之後非常生氣，當場要求兩名女高中生把自己燒焦的鍋子刷乾淨才可以離開；女高中生當下因為沒有大人跟在身旁，心中害怕，所以依照店家指示刷鍋，事後控訴店家欺負她們，沒想到網友卻一面倒，力挺店家沒做錯事。

這間火鍋店位於桃園龍潭，店家表示，有客人投訴，這兩名女高中生用餐完畢之後「故意」燒乾鍋子，直到鍋子都已經冒黑煙了，才被其他人阻止。店家強調，正常用餐的話，火鍋的底部不可能會燒焦一片，而且店內有規定損壞鍋具要賠償金錢，但看在兩人都是未成年女學生的份上，所以沒有向她們要求金錢賠償，只要她們把鍋子刷乾淨。

但是兩名女高中生不是這樣想的，她們控訴店家欺負她們，因為身旁沒有大人，店家又態度強硬，讓她們心生害怕，所以只好乖乖留下來刷鍋，還刷到手都破皮了，強調「刷鍋應該是店員的工作」，自己是消費者，不應該刷鍋，感到相當委屈。

事件曝光之後，網友一面倒力挺店家，紛紛留言表示「你家的鍋子會讓他燒成這樣嗎？如果不會幹嘛燒人家的？」、「這是要看著它燒多久才會變成這樣」、「自己都刷到破皮，那妳們有想過故意燒鍋成這樣，工作人員刷得有多累嗎？沒水準無下限欸」、「覺得店家機會教育很可以」、「這是常識吧，別人的東西也是要愛惜，不會做事，別人來教你，是一種學習，居然還訴苦，討拍，現在的教育很讓人無語」、「既然覺得自己委屈，怎麼不檢討檢討自己對鍋子幹了什麼事」、「支持店家！」、「自己闖的禍自己善後」、「很棒的機會教育」、「惡人先告狀！惡作劇時很好玩，需要自己處理時就知道辛苦與痛苦！己所不欲，勿施於人！花錢不是老大，可以不尊重別人」、「家庭教育很差」。

不過，據TVBS報導，律師郭明翰指出，店家不能要求客人將鍋子清理乾淨後才能離開；消保官也說，業者雖然有公告明示，但是要求客人刷鍋子的做法仍有爭議。



