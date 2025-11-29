女高中生盜市長頭像PO網宣布「台南明天放」假訊息 法官因這理由判免罰

女高中生盜市長頭像PO網宣布「台南明天放」假訊息，法官：未影響公共安寧不罰。翻攝黃偉哲臉書

台南一名高中生在強颱「樺加沙」來襲前盜用市長黃偉哲頭像，於社群平台發布「台南明天 放！」不實訊息，幾小時候刪文仍被依《社維法》送辦，法官審理後雖認定她行為不當，但審酌動機出於玩笑，且訊息未達「影響公共安寧」程度，裁定不罰。

警方函送指出，今年9月21日強颱「樺加沙」逼近期間，李姓女高中生盜用台南市長黃偉哲的頭像，並於社群平台「Threads」上發布「台南明天 放！」的貼文。事後高中生收到4至5名網友留言告誡，隨即刪除貼文，但仍被警方抓包，仍依違反《社會秩序維護法》移送法辦。

警方調查時，女高中生解釋之前看過網友發布類似文章，且自己也希望能放假，覺得這樣發布很好玩，且在發布文章前兩、三分鐘，她還特別透過GOOGLE搜尋市長黃偉哲的頭像並換上作為大頭照，現已換掉。她強調，訊息是她自己繕打，未經深思熟慮或查證，「只是單純開玩笑」。

高中生說，貼文發出後，有四、五個網友直接在下方留言，指出發文不妥當，可能會讓其他人誤信隔天放假，她察覺不妥後也立即將該貼文刪除。

台南地院新市簡易庭審理後指出，《社會秩序維護法》第63條第1項第5款所規範的「謠言」，除了客觀上該訊息必須是沒有事實根據而憑空捏造外，主觀上更應具備影響公共秩序及安寧的故意；且「謠言」內容必須足以使聽聞者心生畏懼與恐慌，並因而導致公共秩序大亂，影響社會安定才構成。

法官認為，女高中生年輕識淺、智慮未周，且在網友提醒訊息不妥後已迅速刪除，主觀上並無影響公共秩序及安寧的意圖，也沒有造成公眾秩序大亂結果，因此裁定不罰。



