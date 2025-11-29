女高中生盜黃偉哲圖像po文「放颱風假」 法官不罰原因曝

網友盜用台南市長黃偉哲圖像，在社群散佈「放颱風假」假消息，法官裁定免罰。資料照，廖瑞祥攝



一名女高中生在颱風前夕盜用台南市長黃偉哲的照片，在Threads貼文稱「台南明天放假」假訊息，被台南市政府警察局善化分局依《社會秩序維護法》移送台南地方法院簡易庭，裁定結果昨（11/28）出爐，法官認為女高中生未影響公共安寧，不用罰。

今年9月21日傍晚，女高中生冒用黃偉哲的圖像，在Threads貼出「台南 明天放！」的文章，黃偉哲立即澄清，且呼籲民眾不要以身試法。警方依《社維法》第63條第1項第5款散布謠言規定，傳喚女高中生家長到案。

女高中生向警方坦承帳號是自己使用，因為先前看到其他網友發過類似貼文，自己也想放假，覺得好玩才照樣打字貼出，過程中並未查證內容是否屬實。至於市長的頭像是貼文前Google找來換的，後來因4、5名網友留言提醒發言不當，可能會害其他人誤信隔天放假，她才認為不妥，立即刪除貼文。

法官認為，《社維法》所稱散佈謠言，除了客觀上可經證據檢驗認定與事實不符，還有一個構成要件是行為人在主觀上有影響公共秩序與安寧的故意，並因其謠言內容使聽聞者心生畏懼與恐慌，導致公共秩序大亂。

法官表示，此案中雖然是假消息，但女高中生年輕識淺，覺得跟風好玩，在網友勸說後立刻刪文，顯示她主觀上未有破壞公共秩序的意圖；加上網友留言「很多事是不能開玩笑的」，凸顯民眾可以透過公告與新聞查證訊息，社會秩序並未因假消息而混亂，不符合《社維法》構成要件，裁定不罰。

台南市長黃偉哲的照片被網友盜用發文。翻攝自黃偉哲臉書

