女高中生科展作品被發現抄襲遭取消錄取 台大修法：畢業後被察覺也可撤銷學位

台中一名女高中生今年錄取台大醫學系，被發現科展抄襲，後遭台大撤銷資格。台大今天（19日）教務會議修法通過，詳列這類事件各階段處置方式，即便學生畢業後才被察覺，也可撤銷學位。情節重大甚至可送司法單位處理。台大教務處表示，修法參考《學位授予法》等相關條文規定，非台大獨創。

台中一名女高中生透過「繁星推薦」管道錄取台大醫學系，但在網路社群被質疑，科展作品抄襲指導教授期刊論文。主辦科展的台灣科學教育館審查後，確認作品違反研究倫理，決議撤銷獎項，台大隨後也撤銷學生的錄取資格。

對於招生備審資料的抄襲、造假爭議，大學招生委員會聯合會11月宣布，參與繁星推薦、申請入學、分發入學等招生管道，務必依誠信原則提交資料；無論錄取前後、註冊前、註冊入學，甚至畢業後，如被察覺資料不實，將面臨取消錄取資格、開除學籍、依法追繳學位證書並公告撤銷畢業資格等處置，情節重大者並函送司法單位。

台大今天召開教務會議，會中通過修正《國立台灣大學學士班招生規定》第11條。教務處向中央社解釋，這次修法主要是要涵蓋所有入學管道，除了人數最多的繁星、申請，也包括奧林匹亞薦送等管道，避免「掛一漏萬」。台大並在條文中寫明，除假借、冒用、偽造、變造、舞弊外，也增列「其他影響入學公平性」的文字，讓法條更有彈性。

台大同時詳列各招生階段察覺違規的處理方式，例如在報名後、錄取前察覺，可取消報名資格；在錄取後、未註冊前察覺，可取消錄取資格；在註冊入學後察覺，可開除學籍；即便學生已經讀到畢業才被察覺，也可撤銷學位。情節重大甚至可送司法單位處理。

台大教務處表示，上述修法都有參考《學位授予法》等相關條文規定，並非台大獨創。今天教務會議討論中，很順利通過，與會代表都沒有異議，預計年底報教育部核定後，明年的各大招生管道就會適用。

另外，台大教務會議中，也報告了「分數通膨」因應方案的最新進度，授課教師如果給A+的比率過高，須註明原因，教務處後續會再收集、分析。114學年度第二學期開始，開放學生申請PR值的成績單，並鼓勵用於研究所推甄書審、學系書卷獎遴選等。