女高中生科展抄襲錄取醫科 台大修法補破網：可開除學籍、最重函送司法

台中一名女高中生今年透過繁星推薦錄取台大醫科，卻被發現科展抄襲，被撤銷入學資格。台大今天（12/19）舉行教務會議修正規定，若考生報考資料不實，即使畢業後才被發現，也可撤銷學位，情節重大者，函送司法單位。

台大教務會議今通過修正「國立台灣大學學士班招生規定」第11條，明定考生若報考資料有假，或證件及資料有假借、冒用、偽造、變造、舞弊或「其他影響入學公平性」等，在各招生階段將有相應處理方式。

台大指出：在報名後、錄取前查覺，可取消報名資格；在錄取後、未註冊前查覺，可取消錄取資格；在錄取後、未註冊前查覺，取消錄取資格；註冊入學後才查決，可開除學籍；畢業後才被查覺，可撤銷學位。情節重大者函送司法單位處理。

台大指出，修法是參考《學位授予法》相關條文規定，並非台大獨創，今天教務會議非常順利，獲得所有會議代表一致同意通過，招生規範修正後須提報教育部核定，學校會盡快提報，預計明年各大招生管道就會適用，包括繁星、申請入學、奧林匹亞保送薦送等。

