女高中生被雨傘戳傷 公車男涉撞肩揮傘警鎖定特象追緝中
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導
1名高中女生在家屬陪同下，來到台北市士林警分局文林派出所報案。女高中生說，日前搭區間公車上學途中，被1名陌生男子毫無理由揮傘攻擊，而且右肩因此受傷流血。士林警分局表示，獲報後高度重視，旋即依規定受理傷害告訴，並依職權通報兒少保護，調閱監視器畫面後，已鎖定涉案男子積極查緝中。
警方初步調查，被害人搭公車時，突然被1名身分不明男子，先踩踏右腳，隨後以兇狠眼神怒視，並蓄意以左肩用力撞擊被害人左肩。這名男子最後在陽明高中站下車離去，但下車前竟突然揮起手中的摺疊傘，用力戳擊被害人右後肩膀，造成被害人右肩擦傷。
警方表示，被害人強調，整個事發過程，雙方都沒有任何交集、對話或糾紛。被害人受傷後，由母親陪同前往醫院就醫驗傷，隨後至文林派出所正式提出傷害告訴。員警除立即啟動兒少保護通報機制外，已同步調閱公車車內影像，以及涉案男子下車地點周邊沿線的監視器畫面。目前警方已掌握涉案男子身分，將儘速將他查緝到案，釐清犯案動機。
士林警分局呼籲，對於各類暴力犯罪，均秉持「零容忍」態度，絕不容許不法分子挑戰公權力、危害社會治安，遇有不法必將嚴辦到底。同時提醒市民朋友，搭乘公車、捷運等大眾運輸工具時，請隨時提高警覺，注意身旁周遭的可疑人事物。若遇有突發攻擊事件或糾紛，請務必保持冷靜、優先保護自身人身安全，記下歹徒特徵與逃逸方向，並於第一時間撥打110報案專線，警方將立即派員馳赴現場處置。
照片來源：台北市警方提供
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