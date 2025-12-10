女高中生變「悠遊卡駭客」！結夥犯案「分到3萬買參考書」

北市2名少年跟一位18歲女高中生，日前共組駭客集團，竟然成功破解悠遊卡偽造退費，不法所得合計82萬她表示僅分得「2、3萬」，近日開庭時其母痛哭表示：「她是拿去買參考書」。

北市一名18歲女高中生，跟2名少年合組「悠遊卡駭客集團。 （圖／示意圖，取自免費圖庫Pexels）

據《ETtoday》的報導，據檢警調查，董女等3人是今年1月開始犯案，由鄭姓男友去買已被破譯的悠遊卡原始檔與空白IC卡，並利用手機內建NFC讀寫器、搭配APP「MCT」將原始檔寫入空白卡，再輸入特定代碼，成功偽造出有「TPASS 2.0月票」的月卡，董女與另名黃姓少年則負責去捷運站的自動售票加值機反覆操作退費，讓機器當機物判，把金額「返還」入偽造的TPASS卡。



黃姓少年接下來則負責把部分退費金額轉為遊戲點數，再於網路販售換現金，使金流快速流入市面，3人共詐得69萬1,820元，幾乎全花光，鄭姓少年應訊承認曾操作退費，辯稱只是「好奇測試」，不知此舉觸法，黃姓少年坦承將退費金額轉換遊戲點數轉售，但辯稱只是「代購」，沒有意識到此舉涉及洗錢或詐欺。

士林地院。 （圖／Googlemap）

檢方認為，董姓被告已成年，卻與未成年少年共謀犯案，對犯行僅部分承認，態度消極，「雖金額不算龐大，但手法一旦擴散恐造成重大風險，因此將董女依涉犯偽造有價證券、詐欺等罪起訴，2名少年則移送少年法院。



董女於本月9日，在士林地院出庭時整個人面無表情、身體僵硬，家人也沒請律師，回答法官詢問時不時會回頭看一起出庭的媽媽，董母只好適時提醒她：「要講清楚喔（指回答法官的問話）」，她也當庭認罪，但只認「前期」有跟其他2人合謀做的卡片，「後期追加的不是我做的」，表示自己是被鄭姓男友（即2人中的其中1人）教唆，自己只拿到2、3萬，其他的錢都在男友那邊。

董女當庭表示願意拿15萬出來跟悠遊卡公司調解，但悠遊卡公司的告訴代理人沒有答應，僅表示：「未獲公司授權，下週將與其他被告統一在北院調解」，據了解，檢方當庭依悠遊卡公司的補件，將涉案卡片增加至21張、金額上修為82萬2060元，不過告訴代理人也沒把話說絕，表示：「公司尊重法院量刑，「如果調解順利、悔意明確，也願意給年輕人一次機會。」

士林地檢署。 （圖／Googlemap）



士林地院法官最後表示，將以簡易判決方式來審理，月底宣判，開完庭後董母見到《ETtoday》記者拍攝，發抖哽咽哭求：「拜託不要曝光她（指女兒）」、「她真的還小，放照片她以後真的沒辦法做人。」

董母表示是跟女兒相依為命，她是單親家庭，為了讓女兒念私校，一直在忙工作，她坦言女兒是在升高二時，玩線上遊戲認識鄭姓男友後走偏，還為愛休學，而董母也指出，女兒分到贓款後，跑回來告訴她把錢都拿去「買了好多要考大學的書」，她本以為女兒想通要重拾書本，但沒想到孩子買書的錢竟然是犯罪所得，「我真的不知道她在做什麼…」。

