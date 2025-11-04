女高中生跌落山坡獲救

警消人員深夜集結成功救起高中女學生，經救護車送醫。（記者張上耕翻攝）

記者張上耕∕基隆報導

基隆深夜山區驚險救援，女學生成功脫困。基市消防局三日夜間接獲一起山區救援通報案件，地點位在基市信義區孝德里山坡。據報案人表示，有一名約十七歲的女學生，不慎跌落山坡，被樹木壓住，情況危急。經查女學生為高中生且有癲癇病史，家屬獲報後趕抵現場焦急等待。

消防局指出，報案時間為晚間十點十八分，一一九指揮科立即啟動救援機制，派遣信義分隊、中正分隊、信二分隊及第一大隊等，共出動消防車輛六輛、人員十二名，由信義分隊長趙庭擔任指揮官協助救援。同時通報警方協助現場指揮及搜尋。現場救難人員在漆黑山區中利用手電筒、擴音器、無線電及手機通聯進行定位。

在晚間十點五十四分，信義消防分隊成功與失蹤者電話聯繫，但因當時因地形複雜，仍無法確定其位置。深夜十一點零九分，義消人員在天外天附近聽見疑似呼救聲，立即回報指揮中心。救援小組隨即集結，在天外天三叉路口會合後，隨即展開地毯式搜索。

經過救難人員的努力，在深夜十一點十六分發現並接觸到受困女學生。當時患者意識清楚，疑似足部受傷行動不便，情緒穩定。信義分隊救護車隨即將女學生，送往醫院進一步檢查與觀察，整起救援行動圓滿結束後，家屬表達高度感謝。