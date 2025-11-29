女高中生「盜黃偉哲照片」喊放颱風假！法官裁定不罰 關鍵原因曝光

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

今年9月樺加沙颱風擾台時，一名女高中生將社群頭貼換成台南市長黃偉哲的照片，並發布不實放假消息，雖然事後她在網友提醒下已將文章刪除，但仍然遭到提告。案件經台南地院新市簡易庭審理後，法官認為，女高中生出發點僅是有趣，且短時間便將貼文刪除，由於未造成公共安寧影響，因此裁定不罰。

一名女高中生日前將社群頭貼換成台南市長黃偉哲的照片，並發布不實放假消息而挨告。（圖／黃偉哲臉書）

回顧整起事件，女高中生於9月21日將Threads帳號頭貼換成台南市長黃偉哲的照片，並在傍晚發文「台南明天放！」消息一出立刻掀起網上熱議，不少網友熱心提醒此舉恐將觸法，建議她把貼文移除。女高中生發現事情鬧大了，曾緊張道歉「請問能不走法律程序嗎？造成社會大眾的困擾真的很抱歉。當下只是帶著開玩笑的心態並無熟慮就發了這篇文章，非常抱歉」，但儘管貼文短時間就刪除，仍然因此事挨告。

廣告 廣告

台南市政府警察局善化分局依《社會秩序維護法》第63條第1項第5款散布謠言，傳喚女高中生家長到案，女高中生坦承，帳號所發布的內容確實是自己使用的，出發點是想效仿其他網友發布過的類似貼文，再加上真的很想放假，一時興起才會這麼做。

對此，新市簡易庭日前開庭審理此案，法官認為，雖然女高中生確實發布了假訊息，但在文章公開後，有不少網友留言提醒這件事情不能開玩笑，代表民眾仍可透過公告與新聞查證訊息，可見社會秩序沒有因為放假的假消息出現混亂，因此不符合《社會秩序維護法》的要件。

另外，法官提到，雖然女高中生的行為不妥，但考量到她尚未成年、思慮不周才會出於開玩笑的心態發文，且受到網友提醒後也立刻刪文，難認主觀上有破壞公共秩序的違序意圖。

更多FTNN新聞網報導

別亂玩！網友「冒用市長頭貼宣佈颱風假」市刑大已介入下場曝 發文者急刪文求原諒

別讓善心錯付！詐騙假網站冒充花蓮洪災募款 還喊「捐款可抽獎」

不讓希望被洪水淹沒！周思齊推動修復計畫：和光復鄉一起走下去

