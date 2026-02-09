女高中生「誤丟身分證」急求助 鐵警翻垃圾桶助尋回

女高中生尋回身份証。（記者李健興翻攝）

【警政時報 李健興／基隆報導】日前一名女高中生寒假返校後，神情慌張又羞赧走進鐵路七堵所表示，不小心將擤鼻涕衛生紙及身分證從口袋隨手丟棄。

七堵所值班員警張家豪聽聞後，隨即前往垃圾桶協助搜尋，同時段護車勤務巡佐陳麒鈞、警員楊恩語也通報站方斯巴克清潔人員到場，費一番功夫，終於找回垃圾桶內裂兩半的證件。

該名女高中生表示，因放假期間作息不規律、睡眠不足，順手將口袋內物品當作垃圾丟棄，事後才驚覺證件遺失，擔心遭他人不當利用，所幸在警方及清潔人員協助下，證件得以失而復得。

廣告 廣告

鐵路七堵所所長廖俊德表示肯定本所員警積極熱忱。另呼籲民眾重要證件應放置皮夾內，或可使用識別套避免類似囧境發生。

更多警政時報報導

【獨家】炫富網紅人設大崩塌(上) 美女網紅竟是「租屋蟑螂」！欠租數十萬遭法院判確定疑脫產逃債

【獨家】炫富網紅人設大崩塌(下) 林詠儀遭爆欠租不還還嗆房東 「有潔癖不敢上員工馬桶」拒繳房租！