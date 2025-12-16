中央社

女高音娜汀席雅拉將首度訪台演出 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

美國女高音娜汀．席雅拉（Nadine Sierra）（圖）2026年3月將首度訪台，與NSO國家交響樂團合作音樂會。

（新象提供）

中央社記者趙靜瑜傳真 114年12月16日

