女高音席雅拉攜手NSO 明年3月國家音樂廳獻演

記者黃朝琴／臺北報導

新象藝術主辦「首席女高音娜汀．席雅拉與NSO」，明年3月9日臺北國家音樂廳獻演，現年37歲女高音娜汀．席雅拉，曾唱進全球頂尖5大歌劇院，她將以純淨透亮、清晰銳利又細膩優雅的嗓音，在中音綻放溫暖柔情，在高音展現輕盈地托起的金燦閃亮，彷彿能將聲音直達人耳所能聽聞的極限，為臺灣古典樂壇，帶來難忘音樂饗宴。

新象藝術今（16）日召開記者會，宣布美國女高音娜汀．席雅拉（Nadine Sierra）明年3月首度來臺，與NSO國家交響樂團合作演出，她曾唱進全球５大歌劇院，包括紐約大都會歌劇院、米蘭斯卡拉歌劇院、巴黎歌劇院，以及維也納與柏林國立歌劇院，每一次演出都成就傳奇時刻，形成獨特「Sierra現象」席捲全球，在國際樂壇激起漣漪。

新象藝術總監樊曼儂表示，如果女高音瑪麗亞．卡拉絲（Maria Callas）之所以好，是因為她的聲音有魔性，那麼席雅拉的聲音就像天使一樣，值得關注，第一次進音樂廳觀眾，她的聲音保證讓你聆聽完後感到無比開心，而且「感動到哭」。

樊曼儂提到，新象藝術曾主辦2000年的「二王一后Super Concert」，當時男高音多明哥、卡列拉斯，加上流行音樂天后黛安娜羅絲，是超級巨星難得的演唱會。等了20多年，她才又盼到2025年男高音泰特曼來臺，驚豔全場，泰特曼的聲音具有極強的穿透力，音域高且優美，特別是那些平常不常進入音樂廳的觀眾，就希望下次再辦聲樂音樂會。

樊曼儂說，這次歸功兒子許維城，大力舉薦娜汀．席雅拉，稱對方是世界最紅的女高音，所以立刻聯絡經紀人，同時也感謝力晶文化基金會冠名贊助這場音樂會。

曾在義大利學習聲樂的聲樂家簡麗莉表示，娜汀．席雅拉不是以「天才型」角色出現國際樂壇，她從小就愛唱歌，被發現擁有歌唱天賦，並在音樂教育中接受良好指導。娜汀．席雅拉提供一個健康的音樂發展典範，對臺灣的音樂教育具有正面影響。

簡麗莉提到，娜汀．席雅拉遇到好老師，協助她建設聲音，在聲音成長過程獲得良好保護，她所受聲音訓練非常全面，不僅包含聲音技巧，還像運動員般進行體能和肌肉運用的訓練，這使她在演唱中展現出自然與穩定的音質。這些特質都讓她成為當代歌唱者中的佼佼者。

簡麗莉強調，娜汀．席雅拉熱愛唱歌，接觸多種音樂風格，包括流行歌曲和音樂劇，這些經歷對她的成長至關重要。她的成功不僅依賴於天賦，更是經過專業的發掘和栽培，使她的聲音變得通透，高音自然、中低音溫暖，高、中、低音變換流暢，沒有「卡卡現象」，不會給觀眾出現「3個人」不同聲音的幻覺，如果說娜汀．席雅拉是當今國際樂壇最好的女高音，這樣的評價是值得相信的。娜汀席雅拉來臺灣演唱會，絕對是喜愛歌唱者不可錯過的盛事。

2009年，年僅21歲的席雅拉，在有「歌劇界奧斯卡」之稱的「美國大都會歌劇院青年聲樂家選拔」中，以威爾第《弄臣》中的詠嘆調「親愛的名字」征服評審，奪得冠軍寶座，刷新該賽創立67年來最年輕獲獎者紀錄。

席雅拉於2010年又在「瑪麗蓮．霍恩國際聲樂大賽」中脫穎而出，成為賽史最年輕冠軍，拿到紐約卡內基音樂廳獨唱會邀約。2017年起陸續拿到理查．塔克獎以及大都會歌劇院貝芙莉．希爾斯藝術家獎，見證她的才華。

席雅拉於2024年受邀到維也納國立歌劇院演出歌劇「羅密歐與茱麗葉」，以及紐約大都會歌劇院演出歌劇「弄臣」。她也重返巴塞隆納利塞奧大劇院，在指揮家杜達美（Gustavo Dudamel）引領下演出歌劇《茶花女》。今年上半年她首次在英國皇家歌劇院亮相，演出歌劇《愛情靈藥》，演唱生涯滿檔。

新象藝術今（16）日召開記者會，宣布美國女高音娜汀．席雅拉（Nadine Sierra）明年3月首度來臺，與NSO國家交響樂團合作演出。（記者黃朝琴攝）