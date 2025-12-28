女「人肉佔位」見閃燈還不動 車主倒車一氣呵成酸：真以為我不敢

桃園一名女子以人肉佔位引發討論。（翻攝WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台YT）

鬧區停車格難尋，桃園一名車主平安夜外出，發現一個路邊停車格，不過有名女子卻站在格內人肉佔位，車主直接打檔倒車，女子即使看到閃黃燈警示仍穩站原地，直到車子逼近，才匆忙離去，車主事後將行車記錄器畫面公開，並開酸：「她真的以為我不敢直接倒車欸」，引發熱議。

車主將行車記錄器投稿「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」YouTube，27日畫面以「她真的以為我不敢直接倒車欸」為題曝光後，隨即引來超過5.5萬人次觀看。

畫面中顯示，車主24日晚間近6時許外出時，行經桃園中壢好市多附近，發現路邊停車格被一名女子佔據，車主二話不說先閃雙黃燈示意要倒車，態度淡定的女子看見車主開始倒車後，還一度舉起右手示意，直到車身逼近才趕緊離去。

人肉佔位陋習引發許多網友共鳴，紛紛留言「全程一言不發，直接掛檔倒車，是個狠人」、「都要2026年了你還在人肉佔車位。」不過也有人提醒小心遭報復；另據《道交通條例》第78條第1項規定，行人若在交通頻繁道路上以坐、臥、蹲、立等方式影響車輛通行，足以妨礙交通者，可依法裁處300元至500元罰鍰。

★《鏡新聞》關心您：不良行為，請勿模仿。





