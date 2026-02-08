女「買仙佛界職位」解脫了？賣家PO文嚇壞網

生活中心／李汶臻報導

日前一篇Threads貼文在網路上掀起討論，有人在社群賣「仙佛界職位」，一位女信眾信以為真，竟在所謂的「就職儀式」結束後沒兩天，就選擇自我了斷。眾多網友看完貼文後，怒轟「太扯了」、「太可怕像詐騙」，就連醫師杜承哲也忍不住反問「不懂就問，這個刑事警察局是否能介入偵辦？」。

從網傳畫面可見，一位網友透過貼文自述，曾在社群販售所謂的「仙佛界職位」，隨後有位情緒狀況不佳、常常對生活感到絕望的女信眾主動私訊聯繫。雙方交談後，女子掏錢購買了「仙佛界職位」，並完成所謂的「就職儀式」，未料兩天後果斷選擇自我了斷。發文者還聲稱，女子如今在「仙佛界」過得很好，沒有傷害她的人，並形容提前結束生命是一種「解脫」。

PO網賣「仙佛界職位」女信眾掏錢了！隔2天結算人生「始末全還原」醫師嚇壞

原PO自稱在賣「仙佛界職位」，並稱一位女信眾購買後沒多久就「自我結算人生」，醫師看完嚇壞。





貼文曝光後在社群掀起討論，不少人看完內容後全嚇壞：「他以為是賣遊戲帳號、裝備嗎？！」、「這個也太可怕了吧」、「這有夠可怕」、「阿娘喂，這是煽動自X吧」。醫師杜承哲看到相關討論後也嚇壞，忍不住截圖發文反問：「不懂就問，這個刑事警察局是否能介入偵辦？」。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：PO網賣「仙佛界職位」女信眾掏錢了！隔2天結算人生「始末全還原」醫師嚇壞

