女CEO峇里島「腿卡地板半小時」 脫困傷勢超驚恐

岳啟儒峇里島爆意外，腿卡地板半小時才脫困。（圖: shutterstock／達志）

有「公關界女強人」稱號的岳啟儒，經常在社群分享生活，不過，她日前到峇厘島旅行時，卻在SPA館發生意外，一隻腳陷入地板縫隙卡住，導致腿部滿是傷痕，驚險過程曝光後，讓網友隔著螢幕都覺得可怕。

岳啟儒22日發文提到，她的左腳在峇厘島意外踩空，左腳直接陷入地板的空隙中，當同事問及當下是否尖叫時，她表示只覺得傻眼，「因為瞬間掉下去腳就卡住不能動」。回憶當時過程，岳啟儒透露原本在SPA館做完SPA，想請服務人員幫忙拍照，於是她側身移動告訴服務員如何取景，「沒想到我的腳就踩空踏入石板之間的空隙，瞬間跌坐下去，膝蓋就卡在兩塊石板之間」。

一開始服務員都去攙扶她起身，但地板是整座洗石子地坪，導致左腳動彈不得，小腿還被小碎石刮得嚴重擦傷，尤其不斷嘗試拔出來腳，小碎石持續摩擦傷口，讓她非常疼痛又沒有進展。後來服務員試圖把地板鑽開，以及用精油當潤滑劑，但腳卡住了半小時，岳啟儒擔心腿腫起來更難脫困，只好咬牙忍住傷口的痛感，硬是轉動腿的角度，才終於把腿拔出來。

由於左腿兩側傷口實在太大，SPA館總經理提議直接請醫生到診，並開放一間房提供她休息。岳啟儒坦言，經過小碎石刮腳的疼痛後，醫生清創的過程，用濕棉花在傷口上擦拭，又是另一種生猛的痛。所幸一行人隔天已準備返台，行程上似乎未造成不便，「該玩的都玩到了，還好前一天晚上在Villa已經下水游泳，還好是按摩完才跌倒，不然不能按摩也虧大了」，不僅提醒網友旅遊要保意外險，保持冷靜，拍照錄影證明，在國外看醫生也要開醫生證明文件，更樂觀說：「小災抵大禍，平安回家最好！」

