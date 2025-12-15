女F4合體破局！她吐關鍵 Tiffany淡出演藝圈10年近況曝

女F4合體破局關鍵揭曉，Tiffany淡出演藝圈10年近況曝。（資料圖／粘耿豪攝）

男子團體F4今年因合體話題掀起熱烈討論，而以F4為靈感的女子團體女F4（Fantasy 4），今年也成軍20周年。目前依舊活躍於演藝圈的前成員Amy（葉庭蓁），被問及團體成員的近況，她表示Stacy、Tiffany皆遠離螢光幕，並透露團體再合體的可能性。

Amy日前登上媒體人許聖梅的直播節目《危機女王》，分享過去團體活動的秘辛及生活近況，其中成員Fanny（劉樂妍）把重心轉往大陸，Stacy（周宥伶）、Tiffany（謝宜蓁）比較少有消息，團體經歷過婚姻的則為Amy、Stacy，但Amy已經在4年前因家暴事件離婚。

被問到過去團員間是否有不合，Amy坦承經常莫名其妙被Fanny罵，不否認對方很會操作新聞話題，但她總是遭受到攻擊，無奈直言：「我很常講Fanny是我的貴人，但是也是我的小人」，甚至現在的經紀人都是Fanny所介紹。不過，說到兩人結下樑子的關鍵，Amy坦言不太清楚是為了何事，但Fanny曾爆粗口抱怨她很愛搶話。

女F4 Amy（前排右）、Stacy（後排左）、Tiffany（後排右）今年5月聚餐近照。（圖／YouTube 中天電視）

另外，Amy透露，今年5月與Stacy、Tiffany私下聚餐、悄悄合體過，當年帶她們的經紀人也在現場敘舊，只是Stacy問起是否邀約Fanny一起聚餐時，Amy直白地拒絕：「如果有找她，就不要找我。我在新聞上被罵成這個樣子，我私底下要怎麼面對妳」，顯示女F4再重聚的困難度。

至於Amy現在的感情狀態，她坦露目前還與前夫一起住，而且前夫是好爸爸，也一直有負擔家中開銷，加上前夫的家暴事件只有4年前酒後的那一次，如果再發生類似情形就會直接斷開。這段期間其實陸續有追求者，前夫也知情，只是有了孩子後，較多時間、心力是放在孩子身上。

