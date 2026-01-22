女UBER司機社區崗哨前失去生命跡象 送醫仍不治

救護人員到場搶救。（圖／翻攝畫面）





新北市新店區青山路昨天（21日）傍晚傳出意外事件，一名林姓女UBER司機駕車駛入社區時，突然在崗哨口失去意識，警衛發現後，急忙報警尋求協助，但經送醫搶救後仍宣告不治，是否因近日天氣寒冷導致天氣不適，還是其他原因，仍待後續進一步釐清。

據了解，新北市消防局與新店警方昨天（21日）傍晚5時許，接獲報案，新店區青山路一處社區崗哨口，有UBER女駕駛突然昏迷，緊急派員趕赴現場救援時，赫然發現41歲林女已無生命跡象，緊急將他送往台北慈濟醫院搶救，但經送醫後仍宣告不治。

警方後續也急忙聯繫林女的胞妹趕赴醫院協助處理後續，究竟是否為天氣寒冷所致，還是其他因素，仍待檢警相驗後釐清。

