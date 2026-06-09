奴顏官僚 寧護外人不挺漁民

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日本、菲律賓日前啟動專屬經濟區（EEZ）與大陸礁層海域劃界談判，兩國擅自瓜分台灣東部海域權益。外交部第一時間竟表示「予以肯定」。

經釣魚台教育協會及輿論猛烈抨擊後，外交部改口呼籲日菲「不應損及台灣的利益」。然而，執政黨立委、議員和名嘴，連日來依然寧護日菲、不挺漁民，激起民意憤慨。

日本主張距離其本土千里遠的沖之鳥礁（非島）是其領土，沖之鳥面積小到漲潮後僅高於海平面10多公分、兩塊榻榻米面積，但從日本本土延伸到沖之鳥涵蓋幅員廣大的經濟海域，包括釣魚台在內龐大的經濟利益，卻影響我漁民傳統作業漁場甚鉅，此所以「重疊海域」屢次發生漁事糾紛主因。

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2013年馬英九總統任內強硬交涉簽訂《台日漁業協議》，延宕17年的台日漁事糾紛，雙方總算有了執法「默契」。

民進黨執政後，日本政府倨傲態度復萌，賴政府不要碰到日本就得軟骨症，外交部長林佳龍也不要忘了，宜蘭縣游錫堃老縣長2000年證實「釣魚台行政區被劃為宜蘭縣頭城鎮大溪里」，實際上這是1971年就有官方文獻記載。不容日本抵賴，也不容出賣。

再說2013年台菲專屬經濟海域重疊區域上的我國漁船廣大興28號船長遭射殺事件，菲律賓公務船人員使用機槍及步槍掃射，造成船長洪石成身亡及船上漁民受輕重傷，船身留下52處彈孔，菲國官員面對媒體嘻皮笑臉的輕蔑態度，令國人憤慨。馬英九總統於是下令國軍與海巡署舉行「護漁聯合軍事演習」，空軍出動戰鬥機「實彈演習」，演習地點就在台灣緊鄰菲律賓外海，最後在美國介入調停下，菲國正式道歉，兩年後雙方簽署《台菲間有關促進漁業事務執法合作協定》。

說了這麼多，賴政府聽得進去嗎？護漁要有實力，也要有行動，至少要拿出態度出來，否則只會讓日本和菲律賓視台灣為軟腳蝦，日菲瓜分我們重疊經濟海域，怎麼可以一副事不關己，還「予以肯定」呢？這可是漁民生計的唯一活路。口口聲聲說要對等尊嚴，海水退潮就知道誰沒穿褲子，有這班奴顏官僚，莫怪漁民怒火中燒！（作者為資深媒體人）