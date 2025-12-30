「奶奶喜喪」她朋友少網上求助 網友冒大雪到哈爾濱相送

近日在社群平台上來自黑龍江哈爾濱的一封求助信引發網友關注，一名網友稱自己90歲的奶奶「喜喪」，但是她朋友不多，而且都不在哈爾濱，她不想讓奶奶走得太孤單，於是希望網友能來送奶奶最後一程；這封信引來了數千名網友聲援，大家踴躍報名，不能到場的網友也積極支招。

瀟湘晨報報導，這場葬禮23日圓滿順利結束，該名發文的網友表示，她對能冒著大雪前來吊唁的網友表達感謝和祝福。

參加喜喪的葉先生說，他是浙江人，和女朋友到黑龍江旅行，當時在哈爾濱市五常市，在網上看到求助信後，兩人就將此事拍上日程。他們在殯儀館附近訂了酒店，葬禮當天下了難得一見的大雪，打車打不到，坐公交也要很久。雖然有些勸退，但葉先生想著答應了人家，還是得想辦法趕過去。

廣告 廣告

因為大堵車，葉先生趕到時沒有第一時間找到發起人和奶奶的禮堂。葉先生在現場認識了同樣趕來幫忙的遊客，四人一起打車趕往火化場。葉先生看到十幾個年輕人在場，一起送了奶奶最後一程，「這麼多人一起送，奶奶肯定會高興的。」

據報導，葉先生隨後收到發起人的回應，她為沒有接待到他們感到抱歉，在得知葉先生第二天會去瀋陽旅遊，發起人給他們買了好幾張用餐券補償，「東北人的熱情真讓我有點愧疚。」葉先生說。

同樣來參加喜喪的閆先生表示，他是在深夜刷到了求助信，他想，發起人應該是真沒招了，「我想，如果某一天我在她現在的處境當中，我也希望有人能來幫我。」閆先生便私信發起人承諾會去。

22日，閆先生忙完工作回到家，已經是次日凌晨3點，這時他已經連著三天沒好好睡過覺了，但是和發起人約定的時間是早上7點，閆先生索性就不睡了。當天雪下得很大，他導航去殯儀館平常只要18分鐘的路，那天車子開了40多分鐘，好在最後及時趕上了。

發起人十分感動，即使下著大雪，大家還是如約而至。閆先生說，趕來的每個人都會說，「說出去的話如潑出去的水，在東北這塊是會結成堅實的冰，天上下刀子我們也得來。」

更多世界日報報導

馬年4生肖財運看俏 屬牛薪資獎金雙增、他貴人運開花

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？