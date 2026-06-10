《奶奶老了，小紅帽回來了》公益巡演 童話翻轉生命教育

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記者張妤甄／臺中報導

當熟悉的小紅帽故事遇上失智關懷與防詐騙教育，會擦出什麼樣的火花？由一心兒童舞劇團策劃的115年度公益演出《奶奶老了，小紅帽回來了》，今（10）日在臺中市九德國小溫馨登場，透過充滿趣味與感動的兒童舞劇，陪伴孩子學習關懷家人、辨識詐騙，更重新理解「陪伴」的真正意義。

這次演出由臺中市政府文化局指導、九德國小協辦，共有約140位3年級學生共同參與演出。孩子們化身故事中的角色，以童趣十足的舞台表現，重新詮釋大家耳熟能詳的《小紅帽》，讓經典童話搖身一變，成為結合現代社會議題的生命教育課程。

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故事中，奶奶因年紀漸長逐漸失智，每天都期待著小紅帽回家探望；而「復出」的大野狼則不再躲在森林裡，改用新型詐騙手法企圖騙取祖孫積蓄。幽默逗趣又貼近生活的劇情安排，不僅讓現場笑聲不斷，也讓孩子在觀賞過程中，學習辨識詐騙陷阱與建立自我保護觀念。

參與排練的老師表示，孩子在排練過程中，開始主動分享家中長輩的故事，也更加理解高齡者需要耐心陪伴與關心。透過戲劇角色的轉換與情境體驗，孩子們學會換位思考，更懂得珍惜與家人相處的時光。

一心兒童舞劇團郭佩瑜團長指出，希望透過兒童舞劇，引導孩子勇敢表達自我，在舞蹈、戲劇與團隊合作中建立自信與同理心，同時讓生命教育不只是課本上的文字，而是真正能走進孩子心中的感受與體驗。

九德國小李新揚校長表示，本次由3年級140位的同學一起參與舞蹈與戲劇的演出，希望透過孩子們的律動、舞蹈與戲劇演出，讓更多民眾重視長者關懷與陪伴的重要性，同時認識防詐騙的基本觀念。更重要的是，讓孩子在參與表演的過程中感受學習的樂趣，培養自信與關懷他人的能力。

臺中市政府教育局終身教育科科長陳威禎表示，透過戲劇表演，孩子不僅能更深入理解關懷長者與預防詐騙的重要性，也能將所學觀念帶回家庭與社區，進一步提升社會大眾對相關議題的重視。

臺中市政府文化局表演藝術科科長李佳晏表示，感謝一心兒童舞劇團及九德國小師生共同投入演出，讓表演藝術教育向下扎根。孩子們不只是觀眾，更是舞台上的主角，透過表演將社會關懷議題融入藝術創作，不僅深化藝術教育，也發揮了社會教育的正向影響力。

此次公益巡演不僅是一場藝術演出，更像是一堂充滿笑聲與溫度的生命教育課。從防詐觀念到失智關懷，從家庭陪伴到品格教育，《奶奶老了，小紅帽回來了》用孩子最容易理解的方式，讓善良與關愛在舞台上悄悄發芽，也讓藝術成為連結家庭與社會的重要力量。

一心兒童舞劇團策劃的115年度公益演出《奶奶老了，小紅帽回來了》，今（10）日在臺中市九德國小溫馨登場，透過充滿趣味與感動的兒童舞劇，陪伴孩子學習關懷家人、辨識詐騙，更重新理解「陪伴」的真正意義。（記者張妤甄攝）

一心兒童舞劇團策劃的115年度公益演出《奶奶老了，小紅帽回來了》，今（10）日在臺中市九德國小溫馨登場，透過充滿趣味與感動的兒童舞劇，陪伴孩子學習關懷家人、辨識詐騙，更重新理解「陪伴」的真正意義。（記者張妤甄攝）

一心兒童舞劇團策劃的115年度公益演出《奶奶老了，小紅帽回來了》，今（10）日在臺中市九德國小溫馨登場，透過充滿趣味與感動的兒童舞劇，陪伴孩子學習關懷家人、辨識詐騙，更重新理解「陪伴」的真正意義。（記者張妤甄攝）

一心兒童舞劇團策劃的115年度公益演出《奶奶老了，小紅帽回來了》，今（10）日在臺中市九德國小溫馨登場，透過充滿趣味與感動的兒童舞劇，陪伴孩子學習關懷家人、辨識詐騙，更重新理解「陪伴」的真正意義。（記者張妤甄攝）

一心兒童舞劇團策劃的115年度公益演出《奶奶老了，小紅帽回來了》，今（10）日在臺中市九德國小溫馨登場，透過充滿趣味與感動的兒童舞劇，陪伴孩子學習關懷家人、辨識詐騙，更重新理解「陪伴」的真正意義。（記者張妤甄攝）

一心兒童舞劇團策劃的115年度公益演出《奶奶老了，小紅帽回來了》，今（10）日在臺中市九德國小溫馨登場，透過充滿趣味與感動的兒童舞劇，陪伴孩子學習關懷家人、辨識詐騙，更重新理解「陪伴」的真正意義。（記者張妤甄攝）