「奶昔大哥」來了！麥當勞11/19限量開賣 肯德基祭47折優惠
台灣麥當勞將於11月19日推出在韓國引發熱潮的「奶昔大哥毛毛包」，同時台灣限定的「奶昔大哥購物袋」也將同步開賣。此外，麥當勞奶昔也將回歸，首波於12間指定餐廳試賣，提供香草、草莓兩種口味。
麥當勞
「奶昔大哥毛毛包」去年在韓國首次推出後，迅速引起全亞洲社群媒體的熱烈討論，這款呆萌的毛毛包不僅完美還原了奶昔大哥圓滾滾的可愛外型，更採用毛絨絨的材質，深受大票粉絲喜愛，同時也能作為實用的收納包，放置零錢、耳機等小物品。
麥當勞官方表示，自11月19日起，消費者可在餐廳櫃檯、自助點餐機或得來速點選套餐時，以149元優惠價格加購，也可直接以199元購買單個商品，每人每筆消費限購4個，數量有限，售完為止。此外，台灣限定的「奶昔大哥購物袋」也同步開賣，以奶昔大哥標誌性的笑臉作為主要設計元素，袋身採用100%回收塑料材質製成，每個售價59元，兼具環保與實用性。
除了周邊商品，麥當勞奶昔也將重新回歸市場。自11月19日上午10時30分起，麥當勞將在12間指定門市試賣奶昔，一次推出香草、草莓兩款經典口味。消費者可透過官網查詢這12間奶昔試賣餐廳的詳細資訊，並於販售時段早上10時30分至晚上22時前往購買，嘗鮮價格為單點69元。
肯德基
肯德基將於11月18日至12月1日期間推出「49元/69元超驚點」限時優惠活動，其中「49元超驚點」最低折扣達53折，而「69元超驚點」更是祭出最低47折的超值優惠，多款主餐組合比買一送一更划算，最高可省79元。
「49元超驚點」優惠專為輕食點心愛好者設計，提供經典點心搭配飲品的組合。消費者可以選擇原味蛋撻搭配冰無糖綠茶，現省31元；或是四塊上校雞塊搭配七喜，現省33元，而最划算的組合則是雙色轉轉QQ球搭配可樂，直接現省43元。
針對想要享用較豐盛餐點的顧客，可以選擇「69元超驚點」優惠，提供多款主餐組合選擇。A區菜單包含咔啦脆雞、8塊上校雞塊、花生嫩雞蛋堡及吮指嫩雞蛋堡等主餐選項；B區則提供雞汁飯、薯條、玉米濃湯、原味蛋撻及可樂等副餐飲品，讓消費者可以自由搭配。
漢堡王
漢堡王即日起至12月31日期間，推出「歲末歡慶優惠券」活動，消費者可享受「1+1自由配69元」的超值優惠，提供多達35種不同組合選擇。
此次「1+1自由配69元」活動中，漢堡王提供七種主餐選項，包括雙起士培根牛肉堡、經典脆雞堡、BBQ培根牛肉堡、蘋果派、6塊雞塊、雞薯條以及勁濃起士薯。消費者可從這些主餐中任選一項，再搭配五種副餐品項中的任一選擇，包括玉米濃湯、美式、黃金QQ球、小薯或小杯飲品，組成自己喜愛的餐點組合。
