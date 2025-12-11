奶昔完售別哭！麥當勞上架3類新品 一票人狂推巧克力派

麥當勞推出巧克力派與咖哩系列新品。（圖／民眾提供、翻攝自麥當勞YT）





麥當勞於上月19日回歸停賣9年的奶昔，掀起排隊風潮，品牌一度宣布奶昔缺貨，並公布恢復供應時間。而麥當勞在昨（10）日，也新推出限時商品，分別是咖哩系列、日本限定巧克力派，一樣在網路上掀起討論風潮。

麥當勞開賣的3類商品，分別為咖哩系列品項，咖哩辣味麥克鷄塊（煙燻起司風味醬）、咖哩搖搖薯條、咖哩辣鷄腿堡、咖哩四盎司牛肉堡、咖哩雙層四盎司牛肉堡等，還有日本限定的巧克力三角派，商品一推出，就在網路上掀起討論，紛紛表示想手刀衝去購買，更分享吃完後的心得。

在日本擁有超高人氣巧克力三角派，也是麥當勞在台灣首次推出，除了從日本原廠直送外，千層餅皮搭配上微苦口感可可醬，網友一致認為好吃，回想起來也不經嘴角浮現微笑，還有網友反應會吃到「爆漿」也甘願，餅皮的酥脆口感，也讓網友吃了還想再吃，另外也有人分享搭配蛋捲冰淇淋的新奇吃法。巧克力三角派期間限定從12/10日~2026年1月6日（售完為止），售價為50元。

麥當勞首次推出巧克力三角派。（圖／翻攝自麥當勞臉書）

咖哩系列則是推出漢堡、雞塊系列新品，回歸搖搖薯條系列，並也於10日同時登場，新品包含咖哩辣鷄腿堡、咖哩四盎司牛肉堡、咖哩雙層四盎司牛肉堡，咖哩辣味麥克鷄塊則是搭配煙燻起司風味醬，微辣風味搭配上咖哩香氣碰撞出新的舌尖美味！咖哩搖搖薯條也同步限時回歸，咖哩系列限期販售至2026年1月6日（售完為止）。

麥當勞開賣咖哩系列商品。（圖／翻攝自麥當勞官網）

售價

「搖搖薯條」售價：單點69元；購買經典配餐+16元選擇大薯，則可免費升級「搖搖薯條」，咖哩風味搖搖粉包單買，售價6元/包 ，附贈搖搖袋乙個，無限購數量。

「6塊咖哩辣味鷄塊」售價：單點68元；經典套餐133元；搖搖薯條套餐149元

「10塊咖哩辣味麥克鷄塊」售價：單點109元；經典套餐174元；搖搖薯條套餐190元

「咖哩辣鷄腿堡」售價：單點78元；經典套餐143元；搖搖薯條套餐159元

「咖哩四盎司牛肉堡」售價：單點 92元；經典套餐157元；搖搖薯條套餐173元

「咖哩雙層四盎司牛肉堡」售價：單點 132元；經典套餐197元；搖搖薯條套餐213元

麥當勞新推出的新品，也在網路上掀起討論，有網友認為「咖哩雞塊比咖哩搖搖薯更出色」、「巧克力餡多不會死甜，是有點微苦的巧克力」，另有網友表示，咖哩搖搖薯就是想像得出來的味道，而雞塊搭配煙燻起司醬，吃起來更驚豔，綜合網友的回饋，巧克力派的苦甜口感大獲好評。

另外，因為太搶手目前已經停賣的奶昔，麥當勞官方宣布，奶昔預計恢復販售日期為2026/1/12，實際販售情形仍以各餐廳現場供應為準。

