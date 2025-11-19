「奶昔」控瘋啦！ 麥當勞睽違9年再度開賣 現場排爆百人

麥當勞奶昔睽違9年再開賣，現場排爆百人。（圖／TVBS）

睽違9年重新開賣的速食品牌奶昔，今天在全台12家門市限定供應，引發民眾瘋狂排隊搶購！許多奶昔控一早7、8點就來卡位，只為品嘗這令人懷念的滋味。除了奶昔本身，品牌同步推出的「奶昔大哥毛毛包」與「手提袋」等週邊商品也大受歡迎，吸引粉絲們爭相搶購。這股懷舊風潮不僅喚起許多人的美好回憶，也創造了新一波的消費熱潮！

睽違9年，速食品牌的奶昔今天（19日）正式回歸開賣，全台限定12家門市供應，引發民眾瘋狂排隊熱潮。許多奶昔愛好者一早7、8點就前來卡位，只為品嘗這令人懷念的滋味。雖然配方維持不變，但價格已有所調整。除了奶昔本身，品牌同步推出的奶昔大哥毛毛包與手提袋等週邊商品同樣大受歡迎，吸引粉絲爭相搶購。此次回歸不僅喚起許多人的美好回憶，也創造了新一波的消費熱潮。

速食品牌的奶昔睽違9年重新開賣，推出草莓和香草兩種口味，引發粉絲們極大的興奮。由於奶昔全球統一配方，許多老顧客表示品嘗到了熟悉的滋味。為了維持品質，每間餐廳每小時最大供應量為90杯，每筆消費限購4杯。有民眾表示，上一次品嘗這款奶昔已是25年前的事了，也有人是第一次嘗試，想要跟上這股風潮。

開賣當天，無論是西湖或台北車站門市，都出現長長的人龍。奶昔控們早上7、8點就來排隊，現場排隊人數超過百人。一位奶昔大哥粉絲甚至特地帶來過去收集的週邊商品，並表示雖然現場排隊的人年紀可能都比他大，但他已經先進去點過一次，並計劃在10點半正式開賣時請朋友幫忙再購買一批。

除了奶昔本身，品牌同步推出的週邊商品也備受矚目。紫色奶昔大哥毛毛包可當零錢包或裝耳機，購物袋上印有奶昔大哥的臉，設計相當可愛。不同於奶昔僅在全台12家店供應，這些週邊商品則可在各門市自助機台購買，但開賣首日仍出現排隊人潮。

IP聯名商品的熱潮不僅限於此，市場上還有多家業者推出相關商品。超商與台大合作推出Care Bears週邊商品，包括吊飾、水壺等多種選擇。連鎖壽司店則與深受大小朋友喜愛的哆啦A夢聯名，推出萌趣十足的週邊商品，吸引消費者紛紛掏腰包。這些聯名商品的熱賣現象，反映了消費者對於具有情感連結的商品有著強烈的購買慾望。

