奶爸變殺手《即刻刺殺》開鏡 全台「打成一團」

《即刻刺殺》片中將有大量激烈的打戲，李李仁在片中飾演反派市長，而港星朱栢康與傅孟柏分飾個性迥異的殺手。（網銀國際提供）

港星朱栢康與奶爸傅孟柏在新片《即刻刺殺》組成「最帥殺手拍檔」，電影在暴力美學中融入台灣宗教神祕色彩，邀來李李仁挑戰「最偽善反派」。該片16日正式開鏡，除了硬核的肉搏武打，林思宇更為戲犧牲剪去多年長髮，飾演性感殺手。

《即刻刺殺》劇情描述一名因罪惡感隱居多年的沉默殺手「江松」（朱栢康 飾）。為了籌措重病女兒的醫藥費，不得不重出江湖，並找回因故決裂的前搭檔韓焱（傅孟柏 飾）。這對性格迥異的殺手組合——一個是沈穩內斂的「奶爸殺手」，另一個則是玩世不恭、嗜賭成癮的「痞子殺手」，在暗殺政客獨子的任務中，意外捲入一場無法回頭的權力清算。

動作片《即刻刺殺》16日開鏡，誓言帶給觀眾「打好打滿」的感官爽感。（網銀國際提供）

曾參演《搜查瑠公圳》的香港演技派男星朱栢康，這次是二度來台拍片。他坦言當初接到劇本時，看到那種「打到骨子裡」的體能要求，心裡確實猶豫了一下，擔心訓練時間不足以負荷，但最終仍被劇本的熱血與深度打動，決定跨海與台灣團隊切磋。而搭檔傅孟柏則興奮表示，過去雖然拍過不少動作元素的作品，但這次是「純度 100%」的動作片，創作過程讓他感到前所未有的趣味與挑戰。

在台片快成「警察專業戶」的李李仁，這次則飾演關鍵反派——市長「高禮」。這位市長表面親民愛民，實則心狠手辣，是權力漩渦的中心。李李仁在讀本後霸氣表示：「這是一部爽片，我演得越狠、越沒包袱，觀眾才能看得越過癮！」

而片中的「麻煩製造者」，則由入圍過釜山影展最佳新演員的蕭子墨飾演自戀且心理脆弱的富二代「高帥」，與台北電影節「非常新人」裴子齊飾演的貼身隨從「古徹」形影不離，兩人將與兩位主角展開一場貓捉老鼠的致命遊戲。

在一片陽剛氣息中，林思宇成了最驚艷的亮點。飾演性感殺手「娜塔亞」的她，為了翻轉以往形象，忍痛剪掉留了 7 年的長髮，以俐落短髮造型登場，誓言要讓觀眾看到「酷帥與性感並存」的全新樣貌。《即刻刺殺》不只追求打鬥爽度，更融合了台灣本土宗教信仰元素，預計將於 2026 年壓軸上映。

