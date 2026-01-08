奶粉可能含「仙人掌桿菌毒」！雀巢「這兩款」慘遭預防性下架

食藥署今（1/8）日發布新聞稿指出，台灣雀巢預防性自主下架2批號啟賦幼兒（童）成長專用配方食品。食藥署提供



全球食品大廠雀巢（Nestlé）旗下嬰幼兒奶粉，日前在國外生產線檢出仙人掌桿菌（Bacillus cereus）汙染，至少已有12個國家啟動回收。台灣雀巢強調問題批次並未在台販售，不過，食藥署今（8）日表示，業者經持續釐清後再次通報，因為無法排除產品使用到可能受源自仙人掌桿菌物質汙染的原料，故預防性下架2批號啟賦幼兒（童）成長專用配方食品，總共8萬3496罐。

食藥署強調，持續監控國際警訊，已於1月6日就英國、香港等政府機關發布有關雀巢（Nestlé）公司在歐洲自願回收部分批次的雀巢嬰兒配方食品之回收警訊，查明其發布之回收產品，未有輸入我國，食藥署立即要求台灣雀巢股份有限公司就相關輸臺產品進行釐清。

廣告 廣告

食藥署曾於1月6日及1月7日兩度發布「消費紅綠燈」警訊，因業者回報確定未輸入台灣，當時列為「綠燈（沒問題）」。不過，台灣雀巢今日再次自主通報。

食藥署表示，1月8日接獲台灣雀巢股份有限公司自主通報，2批號「啟賦幼兒（童）成長專用配方」食品（批號51690017C1、51680017C2），因無法排除使用到可能受源自仙人掌桿菌物質污染之原料，基於對消費者健康安全之高度重視，故啟動預防性自主下架，並提供退換貨處理專線︰0809-000-828。民眾如有購買到上述產品，建議立即停止食用，並向該公司進行退換貨。

食藥署指出，仙人掌桿菌毒素（cereulide）為仙人掌桿菌（Bacillus cereus）可能產生之毒素，耐熱而不易經烹調破壞。倘經攝入，可能出現噁心、嘔吐及脹氣等症狀。

食藥署提醒，食品業者應依據食品安全衛生管理法第7條，落實自主管理，倘發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止販賣及辦理回收，並通報所在地衛生局。

更多太報報導

多國召回！嬰幼兒奶粉遭1桿菌污染 台灣雀巢、食藥署：未販售

嬰兒奶粉出包！恐遭1桿菌汙染「恐嘔吐、腹瀉」 雀巢緊急回收部分批號

文青咖啡要變中國味？傳瑞幸擬收購藍瓶 直攻高端市場