奶粉污染警訊波及台灣？雀巢2批號預防性下架：提供退換貨處理

北市衛生局1月8日接獲台灣雀巢公司通報，2批號「啟賦幼兒(童)成長專用配方」，因無法排除是否使用到污染原料，啟動預防性自主下架。（北市衛生局提供／張珈瑄台北傳真）

近期歐洲國家因嬰兒配方奶粉食品原料可能受仙人掌桿菌污染，發布雀巢嬰兒配方食品自願回收部分批次的警訊，經衛生福利部食品藥物管理署查明其發布的回收產品，未有輸入台灣。北市衛生局1月8日接獲台灣雀巢公司自主通報，2批號「啟賦幼兒(童)成長專用配方」，因無法排除是否使用到污染原料，啟動預防性自主下架，並提供退換貨處理。

衛生局指出，1月8日接獲台灣雀巢股份有限公司自主通報，2批號「啟賦幼兒(童)成長專用配方」食品，批號51690017C1、51680017C2），因無法排除使用到可能受源自仙人掌桿菌物質污染之原料，基於對消費者健康安全高度重視，故啟動預防性自主下架，並提供退換貨處理。

廣告 廣告

衛生局獲報後，即要求雀巢公司務必儘速完成下架並妥適回應消費者疑慮，也立刻啟動專案稽查，已清查轄內15處大型賣場、超市、連鎖藥局及嬰幼童用品店，全面掌握市售流通情形，雀巢公司通報批號產品已無在市面販售，各通路均已配合完成產品下架作業；為確保嬰幼兒食品安全，已抽驗台灣雀巢公司其他批號「啟賦幼兒(童)成長專用配方」食品，檢驗仙人掌桿菌，皆符合規定。

衛生局提醒，家長沖泡奶粉，沖泡溫度不低於70°C熱水沖泡，溶解後再降溫至適合飲用溫度，奶瓶、奶嘴及量匙應確實清洗並消毒，使用前保持乾燥，奶粉開封後避免冷藏，應置於陰涼乾燥處，並儘速使用完畢。如民眾家中仍持有本案受影響批號產品，請立即停止食用，並可洽詢雀巢消費者服務中心專線辦理退換貨相關事宜。

更多中時新聞網報導

澳網》頂住高溫抽筋 辛納讓1追3逆轉

生產品質提升 事故救濟7年新低

TPBL》高國豪致勝兩罰 率隊守城收6連勝