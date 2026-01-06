奶粉疑遭毒素汙染！嬰幼兒食用恐噁心嘔吐 雀巢緊急回收相關產品

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

雀巢（Nestle）近期針對旗下部分嬰兒配方奶粉發布了回收公告，原因是產品中可能含有引發食物中毒的毒素。雀巢表示，特定批次的SMA嬰兒配方奶粉及後續配方產品，疑似受到「蠟樣芽孢桿菌」產生的毒素cereulide汙染，嬰幼兒攝入後可能出現噁心、嘔吐及腸胃不適等症狀，不適合給嬰兒食用。

雀巢（Nestle）近期公告將回收旗下特定批次的部分嬰兒配方奶粉。（示意圖/Unsplash）

根據BBC報導，雀巢強調目前雖然尚未收到任何與此相關的病例通報，但基於對嬰幼兒健康安全的高度重視，公司仍決定主動回收相關產品。雀巢在聲明中強調，守護嬰兒的健康與福祉是其經營的核心之一，並對於此次事件對家長及照顧者造成的不便致上誠摯的歉意。

關於受影響的範圍，雀巢指出除了公告回收的特定批次外，其他產品均符合安全標準，消費者可安心飲用，公司也會針對購買到問題批號的民眾提供退款保障。初步調查顯示，汙染來源可能與其中一家供應商所提供的原料有關。消費者若欲確認所購產品是否在受影響範圍內，可經雀巢官方網站或英國食品安全局官網，將手邊產品的批號與公告清單進行核對。

英國食品標準局也說明，此次事件中的cereulide毒素是由蠟樣芽孢桿菌產生，具備耐熱特性，即便經過加熱或沖泡程序也難以消除，呼籲家長務必停止餵食相關產品。若幼童身體出現不適，應儘速尋求醫師的專業診斷。至於台灣市場銷售的相關產品是否受到此次事件波及，目前仍有待進一步追蹤與釐清。

雀巢奶粉回收事件聲明稿如下：

在台販售之所有產品均安全無虞

本公司採取最嚴格的食品安全標準，致力提供給消費者最高品質的產品。

食品安全與品質始終是我們的重中之重。

●有關外電媒體報導所公布的批次產品在台均無販售！

●在台販售之所有產品均安全無虞，請消費者安心食用。

食品安全與產品品質始終是我們的首要基石。我們已落實各項必要管控措施，以保障廣大客戶及消費者能夠持續信賴本公司產品的安全性。如有任何問題，歡迎與消費者服務中心聯繫。

